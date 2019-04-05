شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف يظهر حب الشباب على الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب هو مرض مزمن يتسبب فى التهاب الجلد وظهور البقع والبثور على البشرة، خاصة على الوجه والكتفين والظهر والعنق والصدر والأذرع العليا.

وهناك أنواع عديدة لحب الشباب، وفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday"، تشمل البثور والرؤوس السوداء والخراجات.





كيف يظهر حب الشباب على الجلديحدث حب الشباب عادة أثناء فترة البلوغ، عندما تنشط الغدد الدهنية، لكن يمكن أن يحدث فى أى عمر، وعلى الرغم من أنها ليست حالة خطيرة، لكنها قد تترك ندبات الجلد.

Advertisements

وتنتج الغدد الزيوت على البشرة التى تحفزها هرمونات الذكورة فى كل من كل من الذكور والإناث، والتى تنتجتها فى النهاية الغدد الكظرية.

ويحتوى جلد الإنسان على مسام تتصل بالغدد الزيتية تحت الجلد، وتصل بصيلات الغدد بالمسام، وتنتج الحويصلات الصغيرة السائل، ثم تنتج الغدد سائل زيتى يسمى الزهم، هذا الزهم يحمل خلايا الجلد الميتة من خلال المسام إلى سطح الجلد، وتنمو البثور عند انسداد هذه المسام، ويتراكم الزيت تحت الجلد.

وهناك مجموعة من العوامل التى تتسبب فى حب الشباب، لكن السبب الرئيسى هو ارتفاع مستويات الأندروجين، وهو نوع من الهرمونات الذى ترتفع مستوياته عندما تبدأ مرحلة المراهقة، وتبب ارتفاع مستوياته نمو الغدد الدهنية تحت الجلد، ما يسبب إنتاج الغدة المكبرة المزيد من الزهم، ويمكن أن يحطم الزهم المفرط الجدران الخلوية فى المسام، ما يتسبب فى نمو البكتيريا.