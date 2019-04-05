أعراض فيروس سي عند الأطفال وكيفية الوقاية منه

فيروس سي هو الفيروس المسبب لالتهاب الكبد، وينقسم التهاب الكبد إلى 3 أنواع من الفيروسات A وC وB، ويعد فيروس سي واحدا من أخطر الفيروسات التي يمكن أن تواجه الكبار والأطفال الصغار على حد سواء، وهناك من يستطيع التعايش مع المرض، ويحدث مرض فيروس سي نتيجة الدم الملوث أو التعرض للمواد الكيميائية، أو بسبب بعض الأدوية التي تنقل الفيروس، وفيما يلي نرصد لكم أهم أعراض فيروس سي عند الأطفال، وكيفية اكتشافه مبكرا، وطرق الوقاية منه.

أعراض فيروس سي عند الأطفال



الشعور بآلام البطن.

اصفرار الجلد والعينين.

ميل لون البول إلى اللون الداكن، وتلون البراز باللون الفاتح.

فقدان الشهية.

الغثيان والدوار.

ارتفاع حرارة الجسم.

الحكة الجلدية.

آلام المفاصل والعضلات.

مضاعفات الإصابة بفيروس الكبد سي

الإصابة بالفشل الكبدي.

تليف في الكبد.

كيفية اكتشاف فيروس سي مبكرا

من الجدير بالذكر أن فيروس سي ينتقل عبر الدم، ويمكن أن ينتقل الدم عن طريق أدوات الجراحة أو قساطر القلب، أو أدوات الأسنان غير المعقمة، واكتشاف فيروس سي مبكرا يؤدي إلى العلاج سريعاً، وفي حالة إصابة الأطفال أو الكبار بفيروس سي ترتفع نسبة الإنزيمات ونسبة الصفراء، وتظهر أعراض الالتهابات الحادة، والأعراض التي ذكرناها في الأعلى، وحينها يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور لتشخيص الحالة وبدء العلاج مبكرا.

طرق الوقاية من فيروس سي