مصادرة جواز سفر زوجة كارلوس غصن وهاتفها المحمول

قال محامي رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن إن المدعين في طوكيو صادروا جواز سفر زوجة موكله وهاتفها المحمول عندما ألقوا القبض على غصن صباح الخميس، مضيفا أن فريق الدفاع سيطعن في الاعتقال. وذكر جونيتشيرو هيروناكا الذي يرأس فريق الدفاع الياباني عن غصن ”كانت زوجة غصن معه عند إلقاء القبض عليه، فصادروا جواز سفرها وهاتفها المحمول“. وقال في مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب في طوكيو ”زوجته ليست مشتبها بها... لا يمكن التهاون مع هذا الأمر“. وفي وقت مبكر يوم الخميس ألقى ممثلو ادعاء القبض على غصن للمرة الرابعة بتهمة محاولة التربح على حساب نيسان في خطوة غير مألوفة مع شخص أفرجت عنه السلطات بكفالة.

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