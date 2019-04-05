شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حساسية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية المياه أحد أنواع حساسية الجلد النادرة التى تسبب طفحا جلديا وحكة شديدة بعد التعرض للمياه سواء المياه العادية أو التعرق والأمطار، وضمن سلسلة موضوعات "س و ج" يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن حساسية المياه وفقا لما ذكره موقع abcnews.



حساسية المياه

س: ما أسباب حساسية الياه؟

ج: لا يوجد سبب محدد للإصابة بحساسية المياه فقد تكون وراثية أو ناتجة عن طفرة فى الكروموسوم 3 وهو الذى يدمر "عامل فون ويلبراند"، وهو أحد بروتينات البلازما المسئولة عن إيقاف النزيف بالجسم .

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س: ما أعراض حساسية المياه؟

ج: بعد تعرض المصاب للمياه تظهر عليها بعض الأعراض، ومنها الطفح الجلدى يصاحبه شعور شديد بالألم، والحكة الشديدة، ظهور بثور على البشرة، صعوبة فى البلع والتنفس وخصوصا بعد شرب المياه.



مياه

س: ما علاج حساسية المياه؟

لا يوجد علاج محدد للتخلص من حساسية المياه، لكن هناك بعض الأدوية التى تساعد على تخفيف الأعراض عند ملامسة المياه، مع الاهتمام بارتداء ملابس مناسبة وواقية لتجنب المياه والابتعاد عن رياضة السباحة والألعاب المائية أو التعرق الشديد.