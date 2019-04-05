7 أطعمة تساعد على تنظيف الكبد من السموم

صحة الجسد من صحة الكبد الذي يقوم بتخزين العديد من المواد والفيتامينات فضلا عن أنه ينظّف الجسد من السموم، لكن بعضها قد يتراكم به إذا كان الشخص لا يتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تعمل على مساعدة الكبد على أداء دوره، وفيما يلي نرصد لكم أفضل الأطعمة التي تساعد على تنظيف الكبد والقولون، والتخلص من السموم المتراكمة.

فوائد تنظيف الكبد:

تنظيف الكبد يدعم النظام المناعي بالجسم مما يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب الجسم.



التقليل من الكوليسترول السيئ وهذا لأن تنظيف الكبد يساعد على تثبيط حصوات الكبد، مما يساعد على عدم تكوين الحصوات في المرارة.

يساعد تنظيف الكبد من السموم على تعزيز طاقة الجسم، ووصول العناصر الغذائية المهمة إلى جميع أنحاء الجسم مما يزيد من مستويات الطاقة.

تنظيف الكبد من السموم يساعد على حماية البشرة من التعرض إلى الحبوب والبثور التي من الممكن أن تصيبها، كما أنه يساعد على الوقاية من علامات الشيخوخة التي تظهر مع تقدم السن.

أطعمة تساعد على تنظيف الكبد:

1. الجريب فروت

الجريب فروت من الفواكه التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم، وهذا لأن الجريب فروت من الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والتي بدورها تساعد على تنظيف الكبد من السموم بطريقة طبيعية وفعالة، وهذا من خلال تناول كوب يومياً من عصير الجريب فروت.

2. الأفوكادو

الأفوكادو له دور في إنتاج مادة الجلوتاثيون والتي تعتبر من المواد المهمة لتنشيط الكبد، وتساعد على تحسين وظائف الكبد.

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3. الخضراوات الورقية

تناول الخضراوات الورقية مهم لصحة الكبد والتخلص من السموم، وحماية القولون والتخلص من الفضلات والسموم التي توجد بالدم.

4. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي لها دور في علاج تنظيف الكبد من السموم، ولهذا من المهم تناول الشاي الأخضر بصفة مستمرة، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن الزائد والحماية من الأمراض المختلفة.

5. زيت الزيتون

استخدام زيت الزيتون في الأطعمة المختلفة مهم جداً، حيث إنه يساعد على امتصاص نسبة السموم السيئة التي توجد بالجسم وخاصة الكبد والقولون.

6. الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة على إتمام عملية التمثيل الغذائي، حيث إنها تحتوي على الفيتامينات المهمة التي تساعد على التقليل من نسبة السموم التي توجد بالكبد، ومن أمثلة الحبوب الكاملة القمح والشوفان والشعير.

7. الليمون

يعتبر الليمون مهم جداً للصحة حيث إنه يحتوي على فيتامين سي، والذي يساعد على علاج سموم الكبد وحماية الكبد من التعرض إلى الأمراض المختلفة، وهذا من خلال تناول عصير الليمون أو شرائح الليمون المنقوعة في الماء.