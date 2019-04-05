ألم الأذن ينجم في العادة عن التهاب الأذن الوسطى، وعادةً ما تسببه البكتيريا، ويحدث عندما تتراكم السوائل خلف طبلة الأذن، ويمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى في الأذن، لكن الأطفال يصابون بها أكثر من البالغين، وفيما يلي نرصد لكم أنواع وأعراض ألم الأذن عند الأطفال، وكيفية علاجه.



ما هي أنواع وأعراض التهابات الأذن التي تسبب الآلام؟





Advertisements

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التهابات الأذن لكل منها مجموعة مختلفة من الأعراض، وهي كما يلي:

التهاب الأذن الوسطى الحاد، وهو أكثر الأنواع شيوعًا، وأهم أعراضه تورم أجزاء من الأذن الوسطى، وظهور سوائل خلف طبلة الأذن، وقد يعاني الطفل من الحمى. يحدث التهاب الأذن الوسطى مع الارتشاح في بعض الأحيان بعد أن تسري العدوى وتظل السوائل محصورة خلف طبلة الأذن، وقد لا يكون لدى الطفل المصاب أي أعراض إلا شعوره بالألم، ولكن يستطيع الطبيب رؤية السائل خلف طبلة الأذن باستخدام أداة خاصة. يحدث التهاب الأذن الوسطى المزمن مع الارتشاح عندما يبقى السائل في الأذن الوسطى لفترة طويلة أو يعود مرارا، وفي هذه الحالة يؤثر على السمع.

أعراض ألم الأذن لدى الطفل





قيام الطفل بجذب أذنه.

الاهتزاز والبكاء.

صعوبة النوم.

حمى خاصة عند الرضع والأطفال الأصغر سنا.

تصريف سائل من الأذن

صعوبة في السمع.

علاج ألم الأذن عند الأطفال

تبحث الكثير من الأمهات عن طرق لعلاج التهاب الأذن عند الأطفال الرضع بالأعشاب أو بزيت الزيتون، ومع ضرورة اللجوء إلى الطبيب لوصف الدواء المناسب، هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تسهم في تخفيف ألم الأذن عند الأطفال الصغار والرضع، ومنها:

