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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آلام الأذن تصيب الأطفال أكثر من البالغين
ألم الأذن ينجم في العادة عن التهاب الأذن الوسطى، وعادةً ما تسببه البكتيريا، ويحدث عندما تتراكم السوائل خلف طبلة الأذن، ويمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى في الأذن، لكن الأطفال يصابون بها أكثر من البالغين، وفيما يلي نرصد لكم أنواع وأعراض ألم الأذن عند الأطفال، وكيفية علاجه.
ما هي أنواع وأعراض التهابات الأذن التي تسبب الآلام؟
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التهابات الأذن لكل منها مجموعة مختلفة من الأعراض، وهي كما يلي:
- التهاب الأذن الوسطى الحاد، وهو أكثر الأنواع شيوعًا، وأهم أعراضه تورم أجزاء من الأذن الوسطى، وظهور سوائل خلف طبلة الأذن، وقد يعاني الطفل من الحمى.
- يحدث التهاب الأذن الوسطى مع الارتشاح في بعض الأحيان بعد أن تسري العدوى وتظل السوائل محصورة خلف طبلة الأذن، وقد لا يكون لدى الطفل المصاب أي أعراض إلا شعوره بالألم، ولكن يستطيع الطبيب رؤية السائل خلف طبلة الأذن باستخدام أداة خاصة.
- يحدث التهاب الأذن الوسطى المزمن مع الارتشاح عندما يبقى السائل في الأذن الوسطى لفترة طويلة أو يعود مرارا، وفي هذه الحالة يؤثر على السمع.
أعراض ألم الأذن لدى الطفل
- قيام الطفل بجذب أذنه.
- الاهتزاز والبكاء.
- صعوبة النوم.
- حمى خاصة عند الرضع والأطفال الأصغر سنا.
- تصريف سائل من الأذن
- صعوبة في السمع.
علاج ألم الأذن عند الأطفال
تبحث الكثير من الأمهات عن طرق لعلاج التهاب الأذن عند الأطفال الرضع بالأعشاب أو بزيت الزيتون، ومع ضرورة اللجوء إلى الطبيب لوصف الدواء المناسب، هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تسهم في تخفيف ألم الأذن عند الأطفال الصغار والرضع، ومنها:
- مضغ العلكة التي تعمل بدورها على التخفيف من آثار الضغط على الأذن، وبالتالي التخفيف من ألم الأذن.
- زيت الزيتون يعمل على محاربة الالتهابات، عن طريق تدليك الأذن برفق بقطعة قطن مغموسة بزيت الزيتون.
- هناك بعض الوصفات الأخرى التي يلجأ إليها البعض لتخفيف الالتهابات من خلال الثوم والبصل والزنجبيل والنعناع، ولكن "العين الإخبارية" لا تنصح بهذه الوصفات خاصة مع تقدم الطب ووجود الكثير من العقاقير الأكثر فعالية وضرورة الفحص الطبي أولا للتعرف على نوع الالتهاب وأفضل علاج دوائي له، حتى لا تتفاقم الحالة المرضية للطفل ويصاب بمضاعفات خطيرة.
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