مجوهرات الراحلة ديانا تُثير أزمة بين إليزابيث وميغان ماركل

لندن ـ لايف ستايل
أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن الملكة إليزابيث منعت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري من ارتداء المجوهرات الشهيرة للأميرة الراحلة ديانا.
وأوردت صحيفة "صن" البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية، أبلغت الأمير وليام بقرارها حرمان ميغان من ارتداء مجوهرات من المجموعة الملكية، الأمر الذي أثار التوتر بين الشقيقين وليام وهاري.
ووفقا إلى الصحيفة فإن الوضع المتوتر استمر وقتا طويلا خلف الكواليس، لا سيما بالنسبة إلى الأمير هاري (زوج ميغان).
ونقلت "صن" عن مصدر مقرب من العائلة قوله: "الملكة تحب ميغان، لكن الأمر يتعلق بالتسلسل الهرمي.. إنها تظهر أن الحفاظ على الترتيب الصحيح والأسبقية داخل العائلة، أمر مهم. حتى لو كانت ميغان المرأة الأكثر شعبية في العالم، فهي أقل رتبة من كيت".
يذكر أن ميغان ماركل سبق لها أن ارتدت بعض مجوهرات الأميرة ديانا التي خصصتها لزوجات أبنائها قبل وفاتها.
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