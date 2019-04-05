شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالأسماك.. تعزز القدرة الجنسية وتنشط الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأسماك من أفضل أنواع الأطعمة التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ومنها المواد المضادة للأكسدة والفسفور وفيتامين سى والكالسيوم والأوميجا 3.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد تناول الأسماك، وفقا لما ذكرها موقع Health.



السمك

1: تحتوى الأسماك على الأوميجا 3 والعديد من العناصر والفيتامينات الأخرى، التى تعمل على حماية الجسم من الأورام السرطانية.

2: تناول الأسماك يعمل على تعزيز القدرة الجنسية.

3: تحتوى الأسماك على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والعدوى.

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سمك

4: نظرا لاحتواء الأسماك على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين "ب" والبروتينات فهى تعمل على تعزيز صحة الأسنان واللثة وحمايتها من الالتهابات.

5: تعزز صحة العظام ويحميها من التهابات المفاصل والعضلات.

6: تعمل على حماية الجهاز الهضمى من الالتهابات والقرح.

7: تحد من خطر الإصابة بمرض السمنة والسكر.

8: تعمل على تنشيط الذاكرة والحفاظ على صحة الجهاز العصبى وحمايته من الخرف وألزهايمر.