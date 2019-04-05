شكرا لقرائتكم خبر عن 400 خبير دولي في مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال بأبوظبي والان مع التفاصيل

نظمت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، الخميس، مؤتمر النخبة الدولي الـ7 لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، في فندق الشاطئ روتانا،وفقا للعين الإخبارية.

يشارك في المؤتمر أكثر من 400 خبير محلي ودولي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والتغذية والكبد عند الأطفال.

ويهدف إلى توفير منصة للباحثين المحليين والإقليميين والدوليين لتقديم أبحاثهم العلمية على شكل محاضرات أو ملصقات علمية.

وناقش المؤتمر عدة مواضيع ذات علاقة بصحة الجهاز الهضمي لدى الأطفال خاصة أمراض الكلى المزمنة واضطرابات الأمعاء الدقيقة ومرض الركود الصفراوي وبكتيريا إتش بايلوري ومرض السيلياك "حساسية القمح".

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وقال الدكتور محمد مقدادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي لدى الأطفال بالمدينة الطبية، رئيس المؤتمر، إن الحدث ناقش آخر ما توصل إليه العلم في مجال أمراض الجهاز الهضمي للأطفال.

وأضاف أن المؤتمر يعتبر منصة متميزة لجميع متخصصي الرعاية الصحية لتبادل الخبرات حول تقنيات التشخيص والعلاج والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.

من جانبه، قال الدكتور عامر عزاز، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: "وفر المؤتمر فرصة فريدة للأطباء والباحثين لمعرفة أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعا لدى الأطفال والتي قد تمر على أطباء الأطفال وأخصائيي التغذية والممرضين".

عُقد المؤتمر بدعم من جمعية الأطباء العرب لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، والجمعية الآسيوية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، وجمعية أمريكا الشمالية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال.