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شكرا لقرائتكم خبر عن بعيداً عن ألم البطن.. كيف يؤثر مرض كرون على جسمك بأكمله؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تم تشخيصك مؤخرًا بمرض كرون أو التهاب الأمعاء، فمن المحتمل أنك لم تفكر في كيفية تأثيره على أجزاء من الجسم خارج الأمعاء، فمن الأعراض المميزة لمرض كرون ألم البطن والإسهال، ويؤثر بشكل أساسى على نهاية الأمعاء الدقيقة وبداية القولون، لكن يمكن أن ينتشر الالتهاب إلى أماكن أخرى بالجسم ، بما في ذلك العينين والجلد والمفاصل، بحسب ما ذكر موقع "Prevention".تأثير مرض كرون على جسمك بأكمله
جفاف العين
قد يعاني مرضى كرون من نقص فيتامين أ، وهو أمر مهم لتحسين الرؤية، لهذا السبب، يعاني العديد من مرضى كرون من عدم وضوح الرؤية وجفاف العينين، مما قد يؤدي إلى الاحمرار والتهيج والحرقان، كما أن التهاب القزحية والتهاب الشبكية هما من مضاعفات العين الشائعة الأخرى لمرض كرون.
قرح الفم
يمكن للأشخاص الذين يعيشون مع كرون أن يصابوا بقرح الفم أو التهاب الفم القلاعي، حيث يمكن أن تظهر هذه القروح في اللثة والشفة السفلية وكذلك جوانب الفم وقاعدة اللسان، وأفضل طريقة لعلاج هذه الأعراض هي علاج مرض كرون مع استخدام غسول للفم وبعض المكملات الغذائية المتعددة والفيتامينات.
يمكن أن تظهر علامات حمراء على السيقان والكاحلين والذراعين، عند الكثير من مرضى كرون، كما يصابون بالالتهابات الجلدية وقرح الجلد المملوءة بالقيح خاصة في الساقين أو الكاحل.
يمكن أن يسبب الإسهال المزمن وحركات الأمعاء المؤلمة الشرخ الشرجي لدى الأشخاص الذين يعانون من كرون.
الم المفاصل
يصاب الكثير من مرضى كرون بنقص فيتامين (د) والكالسيوم، لذلك قد يصاب الكثير منهم بهشاشة العظام، فعندما يتم إلتهاب الأمعاء يصعب على جسمك امتصاص فيتامين (د) ، ويمنع سوء امتصاص فيتامين (د) من امتصاص الكالسيوم في العظام.
التعب
سوء امتصاص العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات كرون، والتعب أو فقر الدم الذى يرجع إلى نقص الحديد.
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