شكرا لقرائتكم عدسات لاصقة لعلاج حساسية العين قد تطرح قريباً! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد تقرير جديد بأن عدسات لاصقة تجريبية لا تعمل فقط على تحسين الرؤية بل أيضاً على تجنب الحكة بسبب الحساسية ربما تطرح للاستخدام قريباً مع استكمال دراستين في مراحلهما الأخيرة.

وكتب باحثون في دورية (القرنية) أن العدسات التي تحتوي على مضادات الهيستامين (مضادات الحساسية) والتي طورتها واختبرتها شركة جونسون آند جونسون، خففت أعراض حساسية العين بشكل كبير.

من جهته، قال مدير قسم العلوم السريرية في مركز فيجن كير التابع لجونسون آند جونسون، برايان بال، الذي شارك في إعداد الدراسة، إن "هذه نتائج مشجعة جداً.... أكثر من 20% من الناس يعانون من حساسية في العين. سيكون لها تأثير كبير على حياتهم".

واختبرت التجربتان العشوائيتان اللتان مولتهما جونسون آند جونسون، فاعلية وسلامة العدسات التي تطلق ببطء مادة كيتوتيفين المضادة للحساسية. وشملت التجربتان 244 متطوعاً تراوحت أعمارهم بين 12 و61 عاماً.

Advertisements

وأوضح بال أن بعض المتطوعين الذين كانوا يضعون عدسات مزودة بمضادات الهيستامين لم يبلغوا عن شعورهم بأي حكة بينما أبلغ آخرون عن حكة مزعجة ولكنها محتملة، مضيفاً: "نحن متحمسون للغاية لتوفر هذه الفرصة للكتابة عن هذه التكنولوجيا".

ورحب الدكتور كريستوفر ستار بالنتائج الجديدة.

وقال ستار، وهو طبيب عيون وأستاذ جامعي، إن "هذه نتائج جديدة ومثيرة للاهتمام على عدد من المستويات... أعالج الكثير من المرضى الذين يعانون من الحساسية الموسمية في مدينة نيويورك"، مشيراً: "أعاني أنا أيضاً من حكة في عيني ومن الوهلة الأولى سأستخدم هذا المنتج.. في ظل هذه البيانات الإيجابية".

وذكر بال أنه لا يعرف متى ستطرح العدسات الجديدة للبيع.