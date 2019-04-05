شكرا لقرائتكم هل تصدق أن دواء السكري يحمي من أمراض عصبية مزمنة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - من كان يعتقد بأن دواء السكري يمكن أن يمثل وقاية ضد خطر أمراض عقلية؟ هذا ما استنتجه باحثون وفق دراسة أجروها في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية.
أفادت الدراسة بأن مرضى السكري من النوع الثاني وهم يتلقون علاجات للمرض، أقل عرضة لخطر الإصابة بالزهايمر والخرف.
للوصول إلى النتيجة هذه راقب الباحثون نحو 1300 شخص تزيد أعمارهم عن 55 عاما.
واختبر الباحثون مؤشرات حيوية لمستوى السكري وأمراض الأوعية الدموية ومسح الدماغ والأداء في اختبارات الذاكرة، فوجدوا أن المرضى الذين لم يتلقوا علاجات للسكري تطورت لديهم علامات ألزهايمر أسرع بـ 1.6 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالسكري.
أما أولئك الذين تلقوا علاجات كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تصدق أن دواء السكري يحمي من أمراض عصبية مزمنة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.