صحتك فى وصفة.. زيت الثوم والزيتون لتقوية المناعة ومضاد حيوى طبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي زيت الثوم على العديد من الخصائص الطبية، لذا يجب إضافته إلى نظامنا الغذائي للحفاظ على الصحة وتقوية المناعة، وكذلك الأمر بالنسبة لزيت الزيتون، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت الثوم والزيتون لتقوية المناعة وكمضاد حيوى طبيعى، بحسب موقع "Step to health".



الثوم وزيت الزيتون

والثوم له فوائد عديدة، فهو مضاد حيوي قوي وطبيعي يحارب الفيروسات والبكتيريا والفطريات وله خصائص مضادة للسرطان، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة ويحسن وظائف الكلى ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين الدورة الدموية وخفض الكولسترول وارتفاع ضغط الدم ويخفض مستويات السكر في الدم ويحسن الهضم.

وصفة زيت الثوم وزيت الزيتون لتقوية المناعةالمكونات

4 أكواب من زيت الزيتون البكر الممتاز

30 فص من الثوم



الثوم

الطريقة:

- قشر كل الثوم إلى نصفين، وضعه في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

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- أضف زيت الزيتون البكر حتى يغطى الثوم.

- أغلق الوعاء بإحكام واحفظه في مكان بارد لمدة 30 يومًا.

- كل يومين أو ثلاثة أيام قم برج الزجاجة قليلاً.

- بعد مرور 30 يوم قم بإزالة الثوم وتناول ملعقة من هذه الوصفة يومياً .

-يمكن أن تستخدمه كتوابل لأي طبق تتناوله فى طعامك.