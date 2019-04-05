شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع ضغوط العمل.. ابعد عن الخلافات وخذ قسطا من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العمل أحد الأسباب الأولى للتوتر نتيجة الضغوط التى تقع على الشخص كل يوم ، لذا لا تأخذ الكثير من العمل في وقت واحد، وإذا كنت تستطيع أن تطلب المساعدة من شخص آخر لا تتردد في ذلك مقابل الشعور بالراحة.

تؤثر الطريقة التي تبدأ بها يومك على بقية اليوم، مقولة نسمعها كثيرا، ولكنها حقيقة جدا، وهذا ما سنتعرف عليه أكثر وفقا لموقع " onlymyhealth" ، الذي قدم نصائح للتخفيف من التوتر فى العمل كالتالى:

- يمكنك المشي في الصباح أو الاستمتاع بفنجان من الشاي مع وجبة إفطار صحية للعمل على استرخاء عقلك في الصباح قدر الإمكان.

Advertisements

- تنظيف مكان عملك كل يوم قبل مغادرة المكتب حتى تجد مكتبًا نظيفًا ومنظمة كل صباح.

-حاول الابتعاد عن النزاعات والخلافات قدر الإمكان لتطوير بيئة صحية من حولك.

-خذ قسطًا من الراحة ولا تعمل باستمرار لساعات دون إعطاء راحة لذهنك.

-خذ فترات راحة صغيرة على فترات منتظمة بطريقة لا تؤثر على عملك وعلى سلامتك العقلية.