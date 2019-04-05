شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبيها بعد سن الـ 30.. اعرفى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع التقدم في العمر نميل إلى تجنب بعض الأطعمة، خاصة بعد تجاوز سن الـ 30، فبعد بلوغنا الثلاثين من العمر، تصبح أجسامنا تدريجياً أقل قدرة على تحمل الأطعمة السريعة، وكلما اقتربت المرأة من منتصف العمر ، يزداد خطر الإصابة بأمراض معينة، و يلعب النظام الغذائي وقتها دوراً هائلاً في الوقاية من السرطان ومرض السكر وأمراض القلب، وذلك وفقا لتقرير موقع "health"، ، وبالتالي فإن التخلص من بعض الأشياء السيئة يزيد من احتمالات بقائك بصحة جيدة.





1. الزبادي ذو النكهات

تحتوي أصناف الزبادى ذى النكهات على السكر المضاف في كل وجبة، بدلاً من ذلك ، قومى بشراء الزبادى واخلطيه مع الفواكه الطازجة أو المجففة في المنزل.





2. الصويا

هنا عنصر آخر من المفترض أن يكون صحيًا ولكن في الواقع ليس أفضل من اللحم الذي تحاول استبداله، فقد يؤدي الصويا إلى زيادة الالتهابات في الجسم وقد يتعارض مع وظائف الغدة الدرقية.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بفول الصويا خاصة بهرمون الإستروجين النباتي الذي يحاكي الإستروجين في الجسم، لهذا السبب ، لا ينبغي إعطاء الصويا بشكل خاص للنساء.

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3. الأسماك المستزرعة

لسوء الحظ ، فإن ما يصل إلى 70٪ من الأسماك التي ستجدها في السوق المحلية هي أسماك مستزرعة، لكنك يجب تجنب تلك الأسماك المستزرعة لأنه يتم إطعامها نظامًا غذائيًا ممتلئًا بالمضادات الحيوية ، بالإضافة إلى طعام مصبوغ خصيصًا لتلوين اللحوم بطريقة تجعلها تبدو صحية.





4. الخبز الأبيض

الخبز الأبيض يرفع نسبة السكر في الدم ولا يحتوي على أي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في القمح الكامل، كما يحتوي الخبز الأبيض أيضًا على ألياف أقل من القمح الكامل ، وتساعد الألياف مع تقدم العمر فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.





5. عصير الفاكهة

عندما يتم استخراج العصير من الفاكهة ، يفقد كل الألياف المفيدة منه، وتساعد الألياف على تخفيف معدل السكر في مجرى الدم ، كما أن معظم العصائر التجارية مليئة بالسكر ، وغالبًا ما يتم تبخيرها ، مما يعني أن أي مواد غذائية حساسة للحرارة يتم إتلافها قبل أن يصل المنتج إليك.