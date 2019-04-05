اضرار الافراط فى تناول الشيكولاتة أهمها زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الشيكولاتة يسبب الشعور بالذنب لبعض الناس بسبب سمعتها السيئة بأنها تتسبب فى زيادة الوزن ، لكنها رغم ذلك قد ترتبط أيضا بعدد من الفوائد الصحية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الشوكولاتة مصنوعة من بذور شجرة الكاكاو Theobroma الاستوائية، ويعود استخدامها إلى حضارة Olmec في أمريكا الوسطى.



اضرار تناول الشيكولاته

بعد الاكتشاف الأوروبي للأمريكتين ، أصبحت الشوكولاتة تحظى بشعبية كبيرة في العالم بأسره ، وانفجر طلبها، وأصبحت منذ ذلك الحين منتجًا غذائيًا شهيرًا يتمتع به الملايين يوميًا ، وذلك بفضل مذاقها الفريد والغني والحلو.

ولكن ما تأثير تناول الشوكولاته على صحتنا؟حقائق سريعة عن الشوكولاتة

وهنا بعض النقاط الرئيسية حول الشوكولاتة، وتشمل:

يرتبط استهلاك الشوكولاتة منذ فترة طويلة بحالات مثل السكري وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم.

يعتقد أن الشوكولاته تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع انخفاض الذاكرة.

الشوكولاته تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

يجب على الأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو المحافظة عليه تناول الشوكولاتة فقط باعتدال.

فوائد الشيكولاته

وتشمل فوائد الشيكولاته ما يلى:

1) الكوليسترول

تشير إحدى الدراسات التي نشرت في دورية التغذية ، إلى أن استهلاك الشوكولاتة قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL) ، والمعروف أيضًا باسم "الكولسترول السيئ".



اضرار تناول الشيكولاته

2) الوظيفة المعرفية

اقترح علماء في كلية الطب بجامعة هارفارد أن شرب كوبين من الشوكولاتة الساخنة يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة المخ وتقليل تدهور الذاكرة لدى كبار السن.

3) أمراض القلب

تشير الأبحاث المنشورة في The BMJ إلى أن تناول الشوكولاته يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث.



اضرار تناول الشيكولاته

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بناءً على ملاحظاتهم ، خلص الباحثون إلى أن المستويات العالية من استهلاك الشوكولاتة يمكن أن ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4) السكتة الدماغية

وجد علماء كنديون ، في دراسة شملت 44،489 شخصًا ، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة من الشوكولاتة كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 22% مقارنةً بأولئك الذين لم يتناولوها.

أضرار الافراط فى تناول الشيكولاته

الشوكولاته قد يكون لها فوائد صحية ، ولكن يمكن أن يكون لها بعض الآثار السلبية أيضا، ومنها:

زيادة الوزن:

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الشوكولاتة مرتبط بزيادة دهون الجسم المركزية، وتحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب محتواها من السكر والدهون.

محتوى السكر:

يمكن أن يكون المحتوى العالي للسكر في معظم أنواع الشوكولاتة سببًا في تسوس الأسنان.

خطر الصداع النصفي:

قد يعاني بعض الأشخاص من زيادة في الصداع النصفي عند تناول الشوكولاتة بانتظام بسبب محتوى تيرامين الهستامين والكستناء والفينيل ألانين.

صحة العظام:

هناك بعض الأدلة على أن الشوكولاته قد تسبب ضعف بنية العظام وهشاشة العظام.