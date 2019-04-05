شكرا لقرائتكم خبر عن علاج صداع الرأس بالمسكنات والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع..مشكلة يعاني منها الكثيرون وهو الشعور بألم شديد في الرأس، ويتسبب في الكثير من المشاكل أهمها الألم الشديد وعدم القدرة على التركيز، والشعور بالإجهاد، وهذا الأمر يزداد حسب قوة الألم الذي يشعر به الشخص، ولذا عليك قراءة هذا التقرير للتعرف على علاج صداع الرأس، وذلك وفقا لموقع " HEALTHLINE".

أشار التقرير، إلى أن المسكنات تعد العلاج الأسهل للتخلص من ألم الصداع، وتعد هذه الطريقة ليست الأفضل للتخلص من صداع الرأس، ويجب التعرف على الأسباب المؤدية للإصابة به.

أوضح التقرير، وجود العديد من أنواع صداع الرأس، فنجد أن البعض يصاب به بشكل موسمي وآخرون يعانون منه بشكل يومي، وهناك النصفي، ونوع يطلق عليه الصداع علي شكل وخز، وبعض الأشخاص يعانون من صداع الرأس بعد ممارسة الرياضة، والصداع الناتج عن الإسراف في تناول المسكنات، وصداع الحساسية، وصداع التوتر والقلق، ولكل منهم طريقة للعلاج.

اسباب صداع الرأس

قدم التقرير العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع، ومنها:

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-العامل النفسي، عند التعرض للضغوط النفسية الشديدة والميل والرغبة في العزلة، يتسبب ذلك في الإصابة بالصداع.

-الإسراف في تناول الأدوية كالمسكنات يتسبب في الشعور بالصداع.

-عند القيام ببعض الأنشطة المرهقة يعبر الجسم عن التعب والإرهاق بالصداع.

-صداع بعد ممارسة الرياضة من أشهر أسباب الشعور بالصداع.

-نقص السوائل بالجسم من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع.

-يترجم الجسم في بعض الأحيان بالرغبة في تناول الطعام، أو أنه يعاني من نقص في الطعام عن طريق الصداع.

علاج صداع الرأس

أشار التقرير علي أن علاج صداع الرأس قد يختلف طبقا لنوعية الصداع الذي تعاني منه، ولكن أخذ المسكنات الخاصة بالصداع هي أفضل الوسائل التي تساهم في القضاء علي هذا الأمر، ولذا لا تتردد في تناول حبة المسكن، ولكن عليك الراحة التامة وتناول الماء بكثرة، والطعام الغنية بالألياف والسوائل، ولذا لا تتردد في هذا الأمر.