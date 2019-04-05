اسباب النعاس خلال النهار منها عادات النوم السيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النعاس هو حالة من الرغبة فى النوم وعدم القدرة على البقاء مستيقظاً طوال النهار، وقد تشير هذه الحالة إلى وجود نوع من اضطرابات النوم لديك، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب النعاس، بحسب ما ذكر موقع "Very well health".

اسباب النعاسعادات النوم السيئة

-السبب الأكثر شيوعًا للشعور بالنعاس الشديد أو النعاس أثناء النهار هو أنك لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ليلا، وذلك بسبب عادات النوم السيئة ومنها:

-ترك التلفزيون مفتوحاً أثناء النوم.وتناول الكافيين بالقرب من وقت النوم.

-كل هذه الأشياء قد تجعلك تشعر بالنعاس الشديد في اليوم التالي ، دون أي اضطراب نوم محدد .



اسباب النعاس منها توقف التنفس خلال النوم

توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم هو حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر أو جزئي أو كلي أثناء النوم، يمكن أن يحدث عشرات أو حتى مائة مرة في الساعة من النوم وقد يؤدي إلى توقف مؤقت فى التنفس مع صوت الشخير وصحوة من النوم.

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مع كل صحوة، تتحول إلى مراحل نوم أخف، قد تستيقظ تمامًا وتغفو دون أن تتذكر أنك استيقظت.

ويؤدي هذا الاضطراب إلى تجزئة النوم وضعف جودته، مما يؤدي إلى النعاس الشديد أثناء النهار، والأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس الشديد أثناء النوم يكونون أكثر عرضة لخطر النوم أثناء القيادة.

مرض الخدار أو النوم القهرى

من أعراض مرض الخدار أو النوم القهرى النعاس المفرط خلال ساعات النهار حيث يحدث اضطراب النوم القهرى بشكل مفاجئ أثناء النهار مع وجود أعراض أخرى مثل: الضعف العام للعضلات أو جمود العضلات.



متلازمة الالم المزمن من اسباب النعاس

متلازمة التعب المزمن

متلازمة التعب المزمن هي حالة قد تجعلك تشعر بالتعب أو الإرهاق أو النعاس، والتعب الشديد بعد بذل المجهود، كما يرتبط أيضًا بنوم أقل وآلام في المفاصل والعضلات بشكل متكرر.

على الرغم من عدم فهم سبب متلازمة التعب المزمن تمامًا وقد يكون ذلك بسبب توقف التنفس أثناء النوم الخفيف.



متلازمة تململ الساقين من اسباب النعاس

متلازمة تململ الساقين

الاضطرابات التي تسبب حركات مفرطة أثناء النوم قد تقودك إلى الشعور بالنعاس في اليوم التالي، و أكثر هذه الحالات شيوعًا هي متلازمة تململ الساقين (RLS) وهى حالة تسبب الحركة المفرطة لساقيك أثناء النوم، وهى من أسباب الشعور بالنعاس.