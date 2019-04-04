الأميركية أنجلينا جولي تلمِّح إلى الترشّح لمنصب عام

أكّدت أنجلينا جولي، الممثلة البالغة من العمر 43 عاما وسفيرة الأمم المتحدة، ردا على سؤال في حديث مع مجلة "بيبول": "لا تيأس مطلقا!"، وذلك بشأن رؤيتها يوما مرشحة لمنصب عام، لكن جولي قالت إنها "تتطلع إلى الآخرين من أجل القيادة".

وحثت جولي في دورها مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، الدول خلال الآونة الأخيرة على نشر المزيد من قوات حفظ السلام من أجل منع العنف الجنسي ضد اللاجئين، وفي حديثها من "بيبول" دعت جولي إلىتغيير القوانين التي تتعلق بالنساء وحقوقهن.

وتركّز جولي منذ انفصالها عن براد بيت قبل أكثر من عامين، على أطفالها الستة وعملها، حيث يدخل أكبر أبنائها، مادوكس، الجامعة خريف هذا العام.

وانتهت جولي من دورها في فيلم "ماليفسنت.. سيدة الشر" لها منذ 4 أعوام، والمقرر عرضه في أكتوبر/تشرين أول، وتنشر المقابلة الكاملة لجولي مع "بيبول" في عدد 15 أبريل/نيسان.

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