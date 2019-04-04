اكتشاف علاج جديد للسمنة.. لا يرتبط بالغذاء أو الرياضة

توصل علماء أمريكيون لعلاج رائد في مجال إنقاص الوزن، عن طريق حقن خرز صغير في المعدة؛ ليمنح أملا جديدا للملايين حول العالم.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية، عن جامعة جون هوبكنز، أن "العلاج الجديد يساعد من يعانون من السمنة على التخلص من ١١% من الوزن الزائد بمفردهم دون أي تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة".

ويُطلق على الحقن الجديد "الانصمام البدني"، ولا تساعد على فقدان الوزن خلال ١٢ شهرا فحسب، بل تبقيه ثابتا لمدة عام على الأقل.

وتتضمن هذه العملية ربط قنية (قناة أو كانيولا) من خلال شريان في الرسغ أو ربطه بالمعدة، ثم يحقن العلماء حبيبات مجهرية عبر الأنبوب لمنع الشريان الذي يزود المعدة بالدم جزئيا.

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ويعتقد أن الإجراء يكبت إنتاج الهرمونات المحفزة للجوع؛ ما يقلل من الشهية الكلية، ونظرًا لأنها أقل تدخلا من جراحة علاج البدانة، فإن الانصمام البدني يستغرق وقتًا أقل للتعافي منه.

وشملت الدراسة ٢٠ مريضا يعانون من السمنة المفرطة، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم ٤٥ وبلغ متوسط ​​وزنهم ٢٣٩ كيلوجراما، وخلال الشهر الأول بعد العملية فقد المشاركون ٨% من أوزانهم، في المتوسط​​، وأبلغوا عن شعورهم بأنهم أقل جوعًا.

وبعد الشهر الأول، زادت تقاريرهم عن الجوع لكنها كانت أقل مما كانت عليه قبل العملية، وبعد عام فقدوا نحو 11.5% من أوزانهم الزائدة.



