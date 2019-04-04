السيشوار لنسف الدهون.. تعلمي كيف؟

هل تريدين نسف الدهون والكيلوجرامات الزائدة ولا تعرفين من أين تبدئين؟ اليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحصول على رشاقة.

1. تناولي الصلصات الحارة.. فهي تزيد من التمثيل الغذائي وتمنعنا من تناول الأطعمة المالحة أو الحلوة ويفضل أيضًا إضافة الفلفل الحار الأحمر إلى أطباق طعامك، فهو يوقظ نظام المناعة ويقلل من شهيتك ويفضل تناوله بجانب الصلصات الحارة.

2. استخدمي مجفف الشعر.. فهو يساعدنا في إنقاص الوزن، فالحرارة تجعلك تتعرقين وتساعدك على التخلص من السائل غير الضروري في جسمك، يمكنك لف حزام من الزنجبيل حول خصرك وتسخينه ليكون له تأثير على نسف الدهون المتراكمة.

3. اختيار ألوان أطباق طعامك بعناية.. لقد أثبت علماء من جامعة كورنيل أنه إذا كانت ألوان الطبق الخاص بك متماثلة فمن الأرجح أن تأكلي أكثر مما لو كانت الألوان متباينة إذا كان لديك خيار من الألوان، فاختاري الأطباق الزرقاء، يعتبر هذا اللون هو الأنسب؛ لأن المنتجات مثل السمك واللحوم والخضروات هي لون مختلف. هذه الخدعة البسيطة يمكن أن تقلل من شهيتك.

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4. تناولي القرفة بانتظام.. القرفة يمكن أن تقلل من الجوع وتقلل من شهيتك إذا كنت تتناولينها كل يوم، فهي تساعد على حرق أسرع للدهون وتعزيز الأيض.

5. اجعلي الأنوار أكثر إشراقًا وأطفئي الموسيقى.. إذا كنت ترغبين في تناول الطعام في الخارج، يجب أن تضعي في اعتبارك أن المطاعم تخلق جواً للتأثير على الشهية: يشغل الموظفون الموسيقى ويجعلون المطعم أكثر ليونة. الأضواء الناعمة تسبب الاسترخاء وتجعل الشخص يرغب في تناول المزيد. أما بالنسبة للموسيقى، فهي تجعلنا نتناول الطعام بشكل أسرع.

6. التحكم في درجة الحرارة في الغرفة: اكتشف علماء أستراليون أنه حتى درجة الحرارة مهمة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. درجة الحرارة الأنسب هي 66 درجة فهرنهايت. هناك نوعان من الدهون في الجسم: الدهن الأبيض «الضار» الذي ينمو ويتشبث دائمًا بالوركين والدهون البنية «الجيدة» المسؤولة عن حرق الدهون البيضاء وإنتاج الطاقة. ولكن لبدء هذه العمليات، ينبغي أن تكون درجة الحرارة منخفضة جدًا.