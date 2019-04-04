دبي تحتضن أول مركز في الشرق الأوسط لاستبدال الركبة بتقنية 3D

افتتح في دبي، الخميس، خلال المؤتمر الدولي السابع لعمليات استبدال مفصل الركبة في الشرق الأوسط 2019، مركز "الزهراء المتطور لجراحة العظام" الذي يعد أول مركز متكامل في الشرق الأوسط لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويأتي افتتاح هذا المركز لتعزيز دور مستشفى الزهراء بدبي في مجال السياحة العلاجية خاصة بعد أن فاز بجائزة "المستشفى المتميز" في السياحة العلاجية بدولة الإمارات من قبل هيئة الصحة بدبي فضلا عن حصوله على جوائز أخرى وذلك تماشيا مع رؤية دبي لتصبح مركزا إقليميا للسياحة العلاجية التي من المتوقع أن تستقطب 500 ألف سائح طبي بحلول عام 2020.

ويهدف المركز الجديد إلى تقديم أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام والمفاصل بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد وزرع الغضاريف والروبوتات والذكاء الاصطناعي التي ستحدث ثورة في نتائج المرضى.

وقال رئيس مركز طرابيشي بمستشفى الزهراء، الدكتور سميح طرابيشي، إن المركز يقوم بتطبيق علاجات آمنة لأحدث الابتكارات في جراحة العظام وكذلك يقوم بتنظيم دورات تدريبية على تبديل المفاصل وجراحة العظام، وأوضح كبير جراحي العظام في هيئة الصحة بدبي، الدكتور محمد الفقي، أن هذا المركز يُعَد الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ حيث يضم كادرا مهنيا مدربا على استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها في مستشفى الزهراء دبي.