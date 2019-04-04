كيف تصنعينَ "عصير فقر الدم"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعاني 24.8% وبالأخص الأطفال والنساء من فقر الدم، وهو المرض الأكثر انتشارًا، والمتمثل بنقص عدد كريات الدم الحمراء اللازمة لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

ودائمًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالأنيميا "فقر الدم" من التعب والضعف وعدم التركيز واصفرار الوجه.

وبغض النظر عن طرق علاج فقر الدم من الناحية الطبية بالأدوية وغيرها، إلا أن الطرق التغذوية تعتبر مهمة جدًا في رفع مستويات كريات الدم الحمراء، خصوصًا الأغذية الغنية بالحديد؛ لأنها المكوّن الأساسي للهيموجلوبين في الدم.

من هذا المنطلق، دعت أخصائية التغذية جمانة الشريف للتركيز أولاً وأخيرًا على الأنظمة الغذائية المتوازنة والصحية، وتناول كامل الاحتياجات من الطاقة والنشويات والبروتينات والدهون المفيدة للجسم.

إلى جانب الأطعمة ذات المصادر الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، والبقوليات مثل: الحمص والفاصوليا البيضاء، وحبوب الإفطار المدعّمة بالحديد، والكركديه، والزبيب الأسود والكيوي، والخضراوات الورقية كالسبانخ والجرجير والبقدونس، والشمندر، بحيث يزيد معدل الاستفادة من الأكسجين.

بعض النصائح لدعم امتصاص الحديد

مما نصحت به الشريف لدعم امتصاص الحديد، عدم شرب الشاي والقهوة خلال فترة الوجبات، ويُفضّل أن يفصل بينهما ساعة ونصف الساعة على الأقل؛ لأن الكافيين يقلل من امتصاص الحديد بشكل كبير.

كما يجب تناول الأغذية الغنية بفيتامين (C) التي تساعد وتدعم امتصاص الحديد داخل الجسم.

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عصير فقر الدم

وقصدت الأخصائية الشريف بـ "عصير فقر الدم" العصير الذي تستطيع المرأة إعداده في المنزل بشكل يومي قبل وجبة الإفطار، ويتميز بغناه بالفيتامينات والمعادن، ليتم امتصاصها بشكل مثالي، كما أنه يتكون من عدة عناصر مثل:

- حبة طماطم.

- حبة شمندر (بنجر).

- 2 حبة كيوي لاحتوائها على فيتامين C لدعم امتصاص الحديد.

- 3 عروق سبانخ.

إذ يمنح هذا العصير الغني بالحديد والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم الأشخاص ليبدؤوا نهارهم بشكل صحي وحيوي.