شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تغييرات بسيطة لو عملتها فى حياتك هتحسن صحتك ومزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج كل منا إلى تغيير نمط الحياة بصفة عامة، فإجراء بعض التغييرات البسيطة تساعد على التخلص من الوزن الزائد والقلق والنوم بشكل جيد وكل هذه التغييرات تؤدى إلى تحسين صحتك، فى هذا التقرير نقدم 6 تغييرات بسيطة إذا فعلتها تتحسن صحتك، بحسب ما ذكر موقع "Prevention".



البروتين

تناول المزيد من البروتين

تشير الأبحاث إلى أن البالغين أقل من 65 عامًا يجب أن يستهلكوا حوالي 0.8 جرام من البروتين الغذائي لكل كيلوجرام من وزن الجسم للحفاظ على الصحة الجيدة وتحسين المزاج، وبعد سن الـ65 . يجب أن يتناول الشخص من 1-2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

ومن الأطعمة الغنية بالبروتين: البيض، دقيق الشوفان، السمك، اللحم، الدجاج.



الاهتمام بنفسك

خصص وقتاً لتدليل نفسك

العناية بالنفس وتدليلها من خلال التحدث مع نفسك بطريقة إيجابية واحترام الذات، يساعدك على الحفاظ على صحتك ومزاجك أيضاً.



صعود السلم بدل المصعد

تحرك أكثر

حدد لنفسك هدفًا صغيرًا لدمج المزيد من الحركة في روتينك اليومي - خاصة في الأيام التي لا يتوفر لديك فيها الوقت للوصول إلى الصالة الرياضية أو الجيم، من خلال المشى أو صعود السلم بدلاً من المصعد.



التنفس

الاسترخاء وممارسة تمارين التنفس

يساعد التنفس العميق على الاسترخاء كما يقلل من الاجهاد والتوتر، ويحافظ على أداء الجهاز المناعي والجهاز الهضمي والنوم بشكل سليم.

Advertisements

وتمرين التنفس البسيط هذا لإطلاق التوتر من الجسم: خلال 30 ثانية، خذ خمسة أنفاس عميقة ثم عد إلى خمسة واكتم نفسك ثم قم بالزفيروأنت تعد 5 أنفاس.

تمارين التمدد

يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة، وهذه التمارين تبقيك بصحة جيدة وتخلصك من الألم على المدى الطويل، ويمكن ممارسة تمارين التمدد لمدة 10 دقائق في الصباح.

الخروج للطبيعة فى الشمس

الربيع هو الوقت المثالي للخروج إلى الطبيعة، وإضافة المزيد من الحركة إلى يومك المعتاد، ليس فقط الخروج في الهواء الطلق تجعلك في حالة مزاجية أفضل، ولكن يمكن أيضًا أن تساعد فى تحسين اللياقة البدنية.

فى إطار إهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]