7 معلومات هامة عن مغص الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 أبريل 2019 11:58 صباحاً - مغص الرضيع هي الظاهرة التي ترافق قدوم المولود إلى الحياة، ولا تعرف الأم خلاصاُ منها، أو علاجاً لها، ولذلك فالدكتور أكرم سعادة استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة يقدم لك النصائح التالية بهذا الخصوص:

يبدأ مغص الرضع بعد عمر خمسة عشر يوماُ، وقد يمتد حتى الشهر السادس من عمره، وربما يتوقف بعد الشهر الرابع.

يبدأ البكاء المستمر بسبب المغص وهو لا يدل على وضع غير طبيعي للطفل، فالنوبة تبدأ وتنتهي.

تحدث نوبة المغص كل يوم في نفس الوقت وغالباُ ما تكون في المساء.

وتستمر لنفس المدة كل يوم تقريباُ.

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تحدث فجأة وتنتهي بنوم الطفل.

يثني الرضيع ركبتيه، ويصب لونه غامقاُ.

يرتاح الرضيع من النوبة حين يخرج الغازات، أو يتبرز.

