هل هناك علاقة بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ربطت دراسة أمريكية بين تزايد خطر الوفاة المبكرة وتناول اللحوم الحمراء، حتى لو بكميات صغيرة.
وحلّل باحثو جامعة لوما لندا بيانات 96000 من آكلي اللحوم الحمراء، وقسموهم إلى 5 مجموعات على أساس الكمية المستهلكة في اليوم الواحد بين 0 و4 و9.1 و15.6 و41.7 غرام. وخلال الدراسة الطويلة توفي 7961 من المشاركين لأسباب مختلفة.
ليكتشف الباحثون أن وفيات الممتنعين عن اللحوم أقل كثيرا من غيرهم. إذ أصيب المفرطين في تناولها بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما تسبب في وفاتهم مبكراً نسبة إلى أعمارهم.
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