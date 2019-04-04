الأغذية غير الصحية مسؤولة عن 20% من وفيات العالم

حذرت دراسة حديثة من خطورة الأغذية غير الصحية، حيث أكدت نتائج الدراسة أن واحدة من كل 5 وفيات في العالم مرتبطة بتلك الأغذية، وهو ما يمثل 20% من الوفيات.

ووفقا للدراسة التي حملت عنوان "العبء العالمي للأمراض"، وجدت أن بين 195 دولة غطتها الدراسة كانت النسبة الأعلى للوفيات المرتبطة بالأغذية في أوزبكستان، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة والأربعين بينما حلت بريطانيا والصين والهند في المراكز 23 و140 و118 على الترتيب.

وتابعت الدراسة التي نشرتها دورية "لانست" الطبية أن 11 ‬مليون حالة وفاة مسجلة في العالم عام 2017 ارتبطت بأغذية غير صحية شملت مستويات عالية من السكر والملح واللحوم المصنعة ساهمت في الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.

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وأضافت أن تناول أغذية أكثر فائدة للصحة مثل المكسرات والبذور واللبن والحبوب الكاملة كان منخفضا للغاية، فيما يتناول الناس الوجبات السريعة المشروبات الغازية والمحلاة واللحوم المصنعة والملح بصورة مفرطة، وأن هذا تسبب في واحدة بين كل 5 وفيات مسجلة عام 2017 ارتبطت بأغذية غير صحية.

وتتبعت الدراسة اتجاهات استهلاك 15 عنصرا غذائيا خلال الفترة بين عامي 1990 و2017، ووجدت أن الناس تناولوا 12% فقط من كمية المكسرات والحبوب الموصى بها وهي 3 جرامات في المتوسط يوميا مقارنة بنحو 21 جراما موصى بها، وكان استهلاكهم من المشروبات المحلاة أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها.

وأوضحت أن الأغذية ذات المستويات العالية من السكر والملح والدهون المضرة بالصحة تشكل عوامل خطورة معروفة لأمراض القلب والجلطات والسكري وأنواع كثيرة من السرطان.

وقال مدير معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، كريس موراي، الذي قاد الدراسة، إنها "تؤكد ما كان يعتقده كثيرون لسنوات عديدة"، مضيفا: "الأغذية السيئة مسؤولة عن وفيات أكثر من أي عامل خطورة آخر في العالم".