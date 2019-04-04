اضرار عصير القصب منها الدوخة والأرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصير القصب من أكثر العصائر شعبية وشهرة، ويستخرج من نبات قصب السكر، الذى يستخرج منه السكر الأبيض أيضاً وبالرغم من أن السكر الأبيض غير صحي، إلا إن عصير قصب السكر يقدم مجموعة من الفوائد الصحية لأنه غنى بالمعادن مثل البوتاسيوم والزنك والحديد ومضادات الأكسدة والألياف والبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات، كما أن الإفراط فى شرب عصير القصب له أضراراً صحية، فى هذا التقرير نتعرف على اضرار عصير القصب وفوائده، بحسب ما ذكر موقع "organic facts".



عصير القصب

اضرار عصير القصب

يسبب عصير قصب السكر آثاراً جانبية خاصة إذا لم يتم تناوله بكميات معتدلة..

-مشاكل الجهاز الهضمى، لا يعرف الكثيرون أنه لا يجب أن تشرب عصير قصب السكر بعد عمله بـ 15 دقيقة لأنه قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي إذا تم شربه بعد ذلك الوقت.

-إنقاص الوزن غير المبرر، إذا كنت تشرب عصير قصب السكر يوميًا، يمكن أن يسبب لك فقدان الوزن غير المرغوب فيه.

-الإفراط فى شرب عصير القصب يمكن أن يضر مرضى السكر.

-يمكن أن يكون له تأثيرات على ترقق الدم، لذلك يجب عليك استشارة طبيبك إذا كنت تتناول بالفعل أدوية لتخفيف الدم.

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-الآثار الجانبية الأخرى التي يمكن أن تسببها هي الدوخة والأرق.



اضرار عصير القصب

فوائد عصير القصبيمنحك النشاط والطاقة

عصير قصب السكر من أفضل المشروبات التى تمنحك الطاقة والحيوية، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الجلوكوز بالإضافة إلى المعادن مثل: البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، لذا فهو يمنحك الطاقة والحيوية والانتعاش.

يحسن الهضم.

يستخدم عصير قصب السكر منذ فترة طويلة كعلاج شعبي للإمساك لأنه يعمل بمثابة ملين طبيعى، لأنه غنى بالألياف ويعالج أيضاً الانتفاخ والتشنجات ويقلل من فرص الإصابة بالتهاب المعدة، ويعزز الحركة السلسة للطعام من خلال الجهاز الهضمي.

يحافظ على صحة الكبد

يعمل قصب السكر كمنشط للكبد وقد استخدم لعلاج اليرقان أو الصفراء، حيث يمنع تلف الكبد ويساعدك للحصول على كبد صحى.

آمن لمرضى السكر ولكن بكميات قليلة

يحتوي عصير قصب السكر على مؤشر منخفض من نسبة السكر في الدم، وهذا يعني أنه لا يؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم أثناء تزويد الجسم بالطاقة، ولكن إذا كنت مصابًا بمرض السكري يجب أن تنتبه للكمية التى تشربها من عصير قصب السكر.



عصير القصب

إنقاص الوزن

على الرغم من أنه يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، إلا أن هذا العصير يعزز عملية الأيض أو التمثيل الغذائى وحرق الدهون ويساعد في عملية إزالة السموم في الجسم - وهو أمر ضروري لفقدان الوزن، كما أنه يزود جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية، وفي الوقت نفسه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول.

غنى بمضادات الأكسدة

عصير قصب السكر مليء بمضادات الأكسدة التى تساعد في تفكيك الجذور الحرة، وإصلاح تلف الحمض النووي، وتشجيع الشفاء من العدوى مثل التهابات المسالك البولية ، وتعزيز المناعة ويقى من الإصابة بالسرطان.