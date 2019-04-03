اعرف جسمك.. الخلايا العصبية "مرسال" الإشارات بين المخ والجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلية العصبية هى لبنة أساسية فى الجهاز العصبى لجسم الإنسان، وتشبه الخلايا العصبية الخلايا الأخرى الموجودة فى جسم الإنسان، لكن هناك فرقًا رئيسيًا واحدًا بين الخلايا العصبية والخلايا الأخرى هو أن الخلايا العصبية تكون مسئولة عن توصيل المعلومات بين المخ وجسم الإنسان، بحسب ما ذكر موقع "Very well health".
الجهاز العصبى
وتنقل الخلايا العصبية الرسائل والإشارات بشكلها الكيميائى والكهربائى، وهناك أيضًا عدة أنواع مختلفة من الخلايا العصبية المسئولة عن المهام المختلفة فى جسم الإنسان.
تنقل الخلايا العصبية الحسية المعلومات من خلايا المستقبلات الحسية فى جميع أنحاء الجسم إلى المخ، بينما تنقل الخلايا العصبية الحركية المعلومات من الدماغ إلى عضلات الجسم، كما توجد خلايا عصبية أخرى مسئولة عن توصيل المعلومات بين الخلايا العصبية المختلفة فى الجسم.
الخلايا العصبية
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