شكرا لقرائتكم خبر عن «تليجراف»: «خطايا وفضائح فيس بوك لا حدود لها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبرت صحيفة «التليجراف» البريطانية أنه «خطايا وفضائح شركة فيس بوك ليس لها حدود»، على خلفية طلب الكشف عن كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني للمستخدمين كشرط للدخول على موقع التواصل.

وقالت الصحيفة في ثقرير، الأربعاء، أن المستخدمين الجدد تصلهم رسالة من فيس بوك مفادها «للمتابعة في استخدام فيس بوك ستحتاج إلى تأكيد بريدك الإلكتروني، نظرا لأنك اشتركت في الخدمة ببريد إلكتروني».

من جهته، قال خبير الأمن الإلكتروني جيك وليامز، لموقع «ديلي بيست»: «هذا يتجاوز الأمور السطحية»، مضيفا أنه «يجب على الشركة ألا تطلب كلمة مرور البريد الإلكتروني أو استغلالها».