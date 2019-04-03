4 أنواع من الخيانة بعيدًا عن "الجنس" يتجاهلها الأزواج

تتعدد صور الخيانة الزوجية بشكل يكاد يقع فيه غالبية الأزواج أو الزوجات،فلا تقتصر على إقامة علاقة مع طرف ثاني، إذ يعد القيام بأمور يكرهها الشريك خيانة له، وكذلك عدم الوفاء بعهده ومخالفة أوامره سرًا كلها تندرج تحت مسمى الخيانة، وفيما يلي تفنيدًا لكل نوع على حدة:

الخيانة المالية:

وتكون الخيانة المالية بين الزوجين كأن يتفقا على ادخار المال ويُخل أحد الطرفين بهذا الاتفاق، كشراء قطع لا حاجة لهم بها، وهذا النوع ليست حكراً على الرجل دون المرأة، فالخيانة المالية تنطبق عليهما معا.

إفشاء الأسرار الزوجية:

كثير من النساء يعتقدون أن إفشاء أسرار الحياة الزوجية لأمهاتهم أو صديقاتهم ليست خيانة وأنها مجرد استشارة أو البحث عن حل لمشكلة ما، ولكنها في الحقيقة تعتبر خيانة وثرثرة وقد تفتح أبواباً للمشاكل الزوجية لا نهاية لها، وإذا كانت بغرض الاستشارة فعلياً يفضل التوجه لشخص حكيم أو مختص بالاستشارات الزوجية.

الخيانة غير الجسدية:

بشكل عام يعتبر التفكير بشخص ما غير الزوج أو الزوجة خيانة؛ لأنها قد تأتي على هواه، ويجب أن يكون كل تفكير أو خيال الزوج والزوجة ببعضهما البعض.

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عدم الوفاء بالوعود:

وهي الوعود التي تم قطعها سواءً قبل أو بعد الزواج، وعند التراجع عنها أو عدم الوفاء بها تعتبر خيانة، ولكن هناك أمور خارجة عن القدرة يفضل التماس الأعذار لها.

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