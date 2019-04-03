محمد أبو النجا يُحذر من علاقة السّمنة بسرطان الرحم

أكد الدكتور محمد أبو النجا أستاذ الجراحة المساعد بجامعة عين شمس وأستاذ جراحات السمنة المفرطة، في مقابلة خاصة مع "لايف ستايل" أن هناك علاقة وطيدة بين زيادة الوزن وإصابة السيدات بمشاكل في الجهاز التناسلي الأنثوي، كالعقم وعدم انتظام الحيض، وسرطان بطانة الرحم، بالإضافة الى ضعف الانتصاب ومشاكل بالصحة الجنسية لدى الرجال.

وأوضح أبو النجا أن البدانة من أسباب الإصابة بسرطان بطانة الرحم، وقد يحدث هذا نتيجة زيادة الدهون والتي تغير توازن الهرمونات في الجسم، مشيرًا إلى أن هناك سرطانات أخرى يمكن أن يصاب بها الرحم مثل: الساركوما الرحمية، وهي أقل شيوعًا بكثير من سرطان بطانة الرحم، موضحًا أنه يتم الكشف عن سرطان بطانة الرحم في مرحلة مبكرة، لأن من أعراضه إحداث نزيفًا مهبليًا غير طبيعي، ما يدفع النساء إلى زيارة الطبيب المختص.

وقال الدكتور محمد أبو النجا أنه يمكن الوقاية من حوالي 75-80٪ من جميع أنواع السرطان فى العالم، إذا تم تجنب عوامل الخطر، وتُصنف السمنة كثالث أهم عامل خطر لللإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة، كما أنها تشكل حوالي 15٪ من جميع أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها.

وألمح أبو النجا إلى أن عمليات التخلص من السمنة بات لها حل جذري وآمن للتخلص من مسببات الأمراض وخاصة أن السمنة ترتبط بنقص متوسط عمر المرضى المصابين بالفعل بهذه الأنواع من السرطانات، مقارنة بنظرائهم من المرضى الذين يعانون من نفس المرض، ولكنهم أقل وزناً.

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