شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الجلد.. تغير لون الأظافر علامة على الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تفكر في سرطان الجلد ربما تفكر في فحص الشامات أو وجود أى نمو غريب على الجلد، ولكن هل تعلم أن أظافرك يمكن أن تكشف أيضًا عن وجود سرطان الجلد.

تغير لون الأظافر خاصة إذا ظهر لون أغمق عليها وفقا لتقرير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية "AAD " قد يكون علامة على سرطان الجلد الذى يعرف باسم "سرطان الجلد تحت اللسان" الذي يحدث تحت الظفر، يصيب هذا النوع 0.7 إلى 3.5 % من المصابين بسرطان الجلد، وهو نوع نادر أهم ما يميزه ظهور خط أسود أو بنى عبر الأصبع أو الظفر نفسه.

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علامات سرطان الجلد الأظافر

الخط الأسود ليس هو العرض الوحيد على الإصابة بسرطان الجلد، إنما هناك علامات أخرى من سرطان الجلد، التى تشمل تحول لون الجلد حول الظفر، خروج الدم من الأظافر، والانشقاقات التى قد تحدث فى الظفر، التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية ، لذا استشر طبيبك على الفور إذا لاحظت وجود علامة داكنة تحت أظافرك .