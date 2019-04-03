شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه التهاب غضروف الأذن وإزى بيتعالج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتكون الأذن الخارجية من مجموعة من الأنسجة والأوعية الدموية والغضاريف، ولكن قد تتأثر هذه الغضاريف وتتعرض للالتهاب والألم المفاجئ مما يعيق وظيفتها فى استقبال الصوت وتوجيه لـ طبلة الأذن.

وبحسب ما ذكره موقع belmarrahealth فإن هناك بعض العلامات التى تدل على إصابة الغضروف السمعى بأحد الالتهابات وهى:

أعراض التهاب الغضروف السمعى



التهاب

1:ألم شديد حول الاذن.

2: حمى .

3: انتفاخ فى الاذن.

4: احمرار الاذن.

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5:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

وهناك بعض الأسباب التى تدل التهاب غضروف الأذن ومنها:

1:قد يكون التهاب غضروف الأذن بسبب التعرض للعمليات الجراحية بها.



غضروف الاذن

2:قد تكون الأمراض الخاصة بسيولة الدم هى السبب فى الالتهاب وخصوصا فى الغضروف.

3:الاصابات والرياضات العنيفة قد تؤثر على غضاريف الأذن.

4: الشيخوخة والتقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بالتهاب غضروف الأذن.

وعند التأكد من المرض يجب زيارة الطبيب فورا وأخذ العلاج المناسب للحالة قد يكون بعض الادوية التى تقلل الالتهاب والتورم أو الأدوية المثبطة للجهاز المناعى، وأدوية المضاد الحيوى ويمكن إعطاء البنسلين مع فلوكلوكساسيلين ، ولكن يعتمد على نوع البكتيريا.



