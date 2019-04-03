انت الان تتابع موضوع علاج الشهقة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تحدث الشهقة عندما يتم منع دخول الهواء للحنجرة للحظات. ويمكن أيضا أن تحدث دون سبب واضح ، وعادة ما تكون مصدر إزعاج بسيط ، ولكن الشهقة الطويلة يمكن أن يشير إلى مشكلة طبية خطيرة.

سبب حدوث الشهقة المفاجئة

عندما تتشكل الشهقة ، يكون السبب هو التقلص المفاجئ غير الإرادي للحجاب الحاجز في نفس الوقت الذي يحدث فيه انكماش في مربع الصوت أو الحنجرة وإغلاق كلى الأحبال الصوتية . ينتج عن هذا اندفاع مفاجئ في الهواء إلى الرئتين ، والصوت المألوف hic.

وتحدث في الجزء الأوسط من الحنجرة ، حيث توجد الحبال الصوتية.

الشهقة المعروفة طبيا باسم رفرفة الحجاب الحاجز المتزامن أو الفردي (SDF). يمكن أن تحدث بشكل فردي أو في نوبات، غالباً ما تكون إيقاعية ، وهذا يعني أن الفاصل الزمني بين كل الفواق ثابت نسبيًا.

معظم الناس لديهم الشهقة من وقت لآخر ، وعادة ما تذهب دون علاج في غضون بضع دقائق.

في حالات نادرة ، قد يكون هناك شهقة طويلة أو مزمنة ، والتي قد تستمر شهرًا أو أكثر.

الشهقة التي تستمر لأكثر من شهرين تُعرف باسم الشهقة المستعصية.

إذا استمرت النوبة لمدة تزيد عن 48 ساعة ، فهذا يعتبر ثابتًا ، ويجب على الشخص مراجعة الطبيب. يمكن أن يكون علامة على حالة طبية أكثر خطورة. هذا يميل إلى أن يكون أكثر شيوعا في الرجال أكثر من النساء.

استمرت أطول حالة مسجلة من الفواق 60 سنة.

حقائق سريعة عن الشهقة

السبب الدقيق للشهقة لا يزال غير واضح ، لكن الشهقة المزمنة ترتبط بمجموعة كبيرة من الحالات الطبية ، بما في ذلك السكتة الدماغية ومشاكل الجهاز الهضمي. معظم الحالات تتحلل دون علاج ، ولكن الشهقة الطويلة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل الأرق والاكتئاب.

إذا استمرت الشهقات لأكثر من 48 ساعة ، يجب على الشخص زيارة الطبيب الذي قد يصف مرخيات العضلات.

ويجب تجنب الكحوليات وعدم تناول الطعام بسرعة كبيرة يمكن أن يساعد في تقليل فرصة الفواق.

أسباب الشهقة

المنظمة الوطنية للأمراض النادرة (NORD) تصف الشهقة بأنها تقلص تشنجي لا إرادي للعضلة في قاعدة الرئتين ( الحجاب الحاجز) تليها الإغلاق السريع للحبال الصوتية.

يمكن أن تؤدي مجموعة واسعة من الحالات الكامنة إلى الشهقة المزمنة أو المستمرة.

بالضبط كيف أو لماذا يحدث نوبات قصيرة من الفواق لا يزال غير واضح ، ولكن تم ربط بعض العوامل مع ارتفاع خطر الإصابة بها.

عوامل نمط الحياة

ما يلي قد يؤدي إلى حدوث الشهقة

الطعام الساخن أو الحار الذي يهيج العصب الحميد ، الذي يقع بالقرب من المريء في المعدة والذي يضغط على الحجاب الحاجز أكثر من اللازم أو يسبب انتفاخ في المعدة .

أو شرب المشروبات الغازية أو السوائل الساخنة أو المشروبات الكحولية ، وخاصة المشروبات الغازية التي تتعرض للإجهاد أو المشاعر القوية

بعض الأدوية ، مثل المواد الأفيونية ، البنزوديازيبينات ، التخدير ، الكورتيكوستيرويدات ، الباربيتورات ، والميثيلوبا معروفة بأنها تسبب الفواق.

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حالات طبيه

في كثير من الأحيان ، تحدث الفواق بشكل غير متوقع ولا يمكن للمريض أو الطبيب تحديد سببهما المحتمل.

ومع ذلك ، تم ربط عدد من الحالات الطبية بالفواق المزمن.

وتشمل هذه

حالات الجهاز الهضمي ، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء (IBD) ، أو انسداد صغير في الأمعاء ، أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، الحالات التنفسية ، مثل ذات الجنب في الحجاب الحاجز ، والالتهاب الرئوي ، أو الربو أو ادمام الكحول التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ) ، بما في ذلك إصابة الدماغ المؤلمة (TNI) أو التهاب الدماغ أو ورم في المخ .

أو الحالات التي تهيج العصب المبهم ، مثل التهاب السحايا والتهاب البلعوم أو تفاعلات تضخم الغدة الدرقية ، بما في ذلك الحزن أو الإثارة أو القلق أو التوتر أو السلوك الهستيري أو الصدمات يؤثر على التمثيل الغذائي ، بما في ذلك ارتفاع السكر في الدم ، نقص السكر في الدم ، أو مرض السكر ومرض الكلى ، إما كنتيجة للتلف الناجم عن الحالة أو كآثار جانبية للعلاج ، مثل العلاج الكيميائي.

حالات الجهاز العصبي اللاإرادي ، والتي تؤثر أيضًا على التنفس ، التعرق ، نبضات القلب ، والفواق ، والسعال

تشمل الحالات الأخرى تهيج المثانة وسرطان الكبد والتهاب البنكرياس والحمل والتهاب الكبد. قد تكون الجراحة والأورام والآفات عوامل خطر.

علاج أو كيفية التعامل مع الشهقة

ستختفي معظم حالات الشهقة بعد بضع دقائق أو ساعات بدون علاج طبي. إذا استمرت ، راجع طبيبك.

قد تساعد بعض النصائح ، لكن فعاليتها غير مؤكدة.

نصائح للتخلص من الشهقة

قد تساعد الخطوات التالية في التخلص من الشهقة

رشف الماء البارد ببطء أو غرغ بالماء البارد جداً.

احبس أنفاسك لفترة قصيرة ، واستنشق ، ثم افعله مرة أخرى ثلاث أو أربع مرات ، وقم بذلك كل 20 دقيقة.

بينما تبتلع ، اضغط ضغطة خفيفة على أنفك و ضغطة خفيفة على الحجاب الحاجز.

ضع في فمك بعض السكر المحبب.

خذ كمية صغيرة جدًا من الخل ، ما يكفي لتذوقه.

استنشق داخل وخارج كيس من الورق ، ولكن لا تقم أبدًا بوضع كيس بلاستيكي ولا تغطي رأسك أبدًا الكيس.

انزل وعانق ركبتيك بالقرب من صدرك قدر الإمكان لفترة قصيرة.

تميل إلى الأمام حتى تضغط برفق على صدرك.

قد تتضمن العلاجات البديلة الوخز بالإبر والتنويم المغناطيسي.

اسحب اللسان بلطف. إصبعك في حلقك لإحداث رد فعل حفيف.