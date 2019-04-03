انت الان تتابع موضوع مقارنه بين العضلات الملساء والهيكليه والقلبيه والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أنسجة العضلات هي أنسجة ناعمة، وهي واحدة من أربعة أنواع أساسية من الأنسجة الموجودة في الحيوانات، وهناك ثلاثة أنواع من الأنسجة العضلية المعترف بها في الفقاريات، ويتم تثبيت العضلات الهيكلية أو العضلات الاختيارية بالعظام عن طريق الأوتار، وتستخدم للتأثير على حركة الهيكل العظمي في أنشطة مثل الحركة ، وعلى الرغم من الحفاظ على هذا التحكم في الوضع بشكل عام كرد فعل غير واعي، فإن العضلات المسؤولة تتفاعل مع التحكم الواعي مثل العضلات غير الوضعية، ويتكون الذكور البالغين في المتوسط ​​من 42 ٪ من العضلات والهيكل العظمي وتتكون الإناث البالغ البالغ من 36 ٪، معبرا عنه كنسبة مئوية من كتلة الجسم .

العضلات الملساء

توجد العضلات الملساء أو العضلات اللاإرادية، داخل جدران الأعضاء والهياكل مثل المريء والمعدة والأمعاء والقصبات الهوائية والرحم والإحليل والمثانة والأوعية الدموية والورق المستقيم في الجلد، حيث تتحكم في الانتصاب من شعر الجسم، وعلى عكس العضلات الهيكلية فالعضلات الملساء ليست تحت السيطرة الواعية، وعضلة القلب هي أيضا عضلة لا إرادية لكنها أقرب إلى هيكل العضلات الهيكلية وتوجد فقط في القلب .

عضلات القلب

عضلات القلب والهيكل العظمي مضفورة، بحيث تحتوي على ساركوميرات وتعبئتها في ترتيبات منتظمة للغاية ومتكررة من الحزم، والعضلات الملساء ليس لها سمة، وفي حين يتم ترتيب عضلات الهيكل العظمي في حزم منتظمة ومتوازنة فإن عضلات القلب تتصل عند الزوايا المتفرعة غير المنتظمة، والتي تسمى الأقراص المقربة وتنقبض العضلات المشدودة وتسترخي في رشقات نارية قصيرة ومكثفة، بينما تحافظ العضلات الملساء على الانقباضات الطويلة أو شبه الدائمة، وتبلغ كثافة أنسجة عضلات الهيكل العظمي للثدييات حوالي 1.06 كجم / لتر، ويمكن أن يتناقض هذا مع كثافة الأنسجة الدهنية (الدهون)، والتي تبلغ 0.9196 كجم / لتر، وهذا يجعل الأنسجة العضلية حوالي 15 ٪ أكثر كثافة من الأنسجة الدهنية .

العضلات الهيكلية

عضلات الهيكل العظمي هي عضلات طوعية مخططة تسمح بحركة الكائن الحي من خلال الجيل المتعمد للقوة، ويتم تحديد العمل الذي تولده العضلات الهيكلية وتحدد المنطقة المستعرضة للعضلة (بدلا من حجمها أو طولها) مقدار القوة التي يمكن أن تولدها عن طريق تحديد عدد الساركوميرات التي يمكن أن تعمل بالتوازي، ويتم تحديد مقدار القوة المطبقة على البيئة الخارجية بواسطة ميكانيكا الرافعة، وتحديدا نسبة الرافعة إلى الخارج

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وعلى سبيل المثال يؤدي تحريك نقطة الإدراج في العضلة ذات الرأسين بشكل أقصى على نصف القطر (بعيدا عن مفصل الدوران) إلى زيادة القوة المولدة أثناء الانحناء (ونتيجة لذلك ، الحد الأقصى للوزن الذي تم رفعه في هذه الحركة)، ولكن تقليل الحد الأقصى سرعة الانثناء يؤدي تحريك نقطة الإدراج تقريبا (أقرب إلى مفصل الدوران) إلى انخفاض القوة ولكن زيادة السرعة، ويمكن رؤية ذلك بسهولة من خلال مقارنة طرف الخلد بالحصان، وفي السابق كان يتم وضع نقطة الإدراج لزيادة القوة (للحفر)، بينما في النقطة الأخيرة يتم وضع نقطة الإدراج لتعظيم السرعة (للتشغيل ) .

الانقباضات الطوعية للعضلات

الانقباضات الطوعية للعضلات الهيكلية، تقلص العضلات اللاإرادية أيضا بطريقة مماثلة ولكنها لا تفعل ذلك بشكل لا إرادي، والعضلات الملساء هي المسؤولة عن حركة الطعام من خلال الجهاز الهضمي عن طريق التمعج وينظم قطر الأوعية الدموية، وتحديد كمية الدم التي تتدفق عبر الأوعية، وعضلة القلب هي المسؤولة عن تقلص القلب، ويتم تنسيق انكماش عضلة القلب في القلب بحيث ينبض القلب بالكامل بطريقة موحدة ومراقبة، مما يضمن ضخ الدم بكفاءة من الغرف ويحدث تقلص عضلات القلب والأملس بدون تفكير واعي وهو ضروري للبقاء على قيد الحياة .

الألياف المؤكسدة

تعتمد الألياف المؤكسدة على التنفس الهوائي لتقلصات العضلات، وتتكون من ألياف بطيئة (النوع الأول)، والتي تتميز بأنها عضلات ذات مدة انكماش طويلة، ومرتبطة بالتحمل تستخدم ألياف بطيئة نشل للحفاظ على الموقف، وعادة ما توجد في العضلات الحمراء مما يدل على تركيز كبير من الميوغلوبين توفير امدادات ثابتة من الأكسجين لهم، وتستخدم العضلات الحمراء الفسفرة المؤكسدة للحصول على الفسفرة المؤكسدة في العضلات الحمراء حيث تتطلب العملية الكثير من الأكسجين، وتحتوي العضلات الحمراء على كميات عالية من الميوغلوبين، والعملية أبطأ من تحلل السكر لكنها أكثر كفاءة، وهذا هو السبب في أن عضلات الارتعاش البطيء لا تتعب بسهولة، وأيضا تحتوي الألياف بطيئة نشل على شبكية أقل ساركوبلازمية، مما يسهل إطلاق أبطأ من الكالسيوم وينظم تقلص العضلات بمعدلات أبطأ .

الألياف السكرية

تعتمد الألياف السكرية على تحلل السكر لتغذية تقلصات العضلات وتتكون من ألياف سريعة الارتعاش (النوع الثاني)، والتي تتميز بانقباضات العضلات السريعة لمدة قصيرة، وتعتبر الألياف السريعة الارتعاش مكونات لعضلات بيضاء ولديها كمية أقل من الميوغلوبين بسبب اعتمادها الأساسي على انحلال السكر (التنفس اللاهوائي) لتأجيج تقلصات العضلات .

ما هو الوخز

هناك بعض الأدلة على أن نسبة الوخز السريع مقابل عضلات البطيئة للفرد هي وراثية جزئيا في الطبيعة، أي أننا نولد مع نسبة فريدة من هذه العضلات التي تناسبنا لأنواع معينة من النشاط البدني، وهذا لا يخلو من النقاش، ولكن وبغض النظر عن ذلك يمكن أن يؤدي التمرين المركز الذي يعطي الأولوية لنوع واحد من استخدام الألياف العضلية على الآخر، إلى تضخم العضلات (زيادة في الحجم)، مما يحسن من قدرة الفرد على أداء الأنشطة البدنية ذات الصلة .