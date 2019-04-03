انت الان تتابع موضوع بحث عن العضلات القلبية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عضلات القلب والمعروفة أيضا باسم عضلة القلب، هي طبقة الأنسجة العضلية التي تقع بين الشغاف وبطانة القلب، وهذه الطبقات الداخلية والخارجية للقلب على التوالي، وتحيط بنسيج عضلة القلب وتفصله عن الدم والأعضاء الأخرى، وتتكون عضلة القلب من صفائح خلايا عضلة القلب، وهذه الخلايا على عكس خلايا العضلات الهيكلية، عادة ما تكون أحادية الخلية وتتصل مع بعضها البعض من خلال أقراص مقربة خاصة، وتتيح تقاطع الخلايا المتخصصة وترتيب خلايا العضلات عضلة القلب للانكماش بسرعة وبشكل متكرر، مما يؤدي إلى إراقة الدم في جميع أنحاء الجسم .

هيكل عضلة القلب

توجد عضلة القلب فقط داخل قلب الحيوانات، إنه شكل متخصص من العضلات التي تطورت باستمرار وتتقلص بشكل متكرر، مما يوفر الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، والقلب عضو بسيط نسبيا ومن خلال كل التحولات والانعطافات والغرف المختلفة، هناك ثلاث طبقات فقط، وهم الطبقة الخارجية والمعروفة باسم النخور أو التأمور الحشوي، وتحيط بالعضلة القلبية من الخارج، وهذا يساعد على حمايته من الاتصال مع الأجهزة الأخرى، ويخترق التامور الجدارية لهذه الطبقة الخارجية طبقة مملوءة بالسوائل تساعد على تزييت القلب، والطبقة الداخلية أو الشغاف وتفصل العضلات عن الدم الذي تضخه داخل غرف القلب، وبين هاتين الصفحتين تكمن عضلة القلب، ويشار إلى عضلات القلب في بعض الأحيان باسم عضلة القلب .

نظرة على عضلة القلب عن قرب

عندما ننظر عن قرب إلى عضلة القلب، يمكننا أن نرى أنها مرتبة في صفائح من الخلايا مرتبطة ببعضها البعض بطريقة شعرية، حيث تلتقي خليتان بتقاطع متخصص يسمى قرص محاط بإغلاق الخليتين في مكانهما، بينما تبدو هذه المنطقة كقرص مظلم تحت المجهر، فهي في الواقع متشابكة لمئات من الإسقاطات الشبيهة بالإصبع من كل خلية، وتحتوي هذه الإسقاطات على ثقوب صغيرة فيها، وهي تقاطعات الفجوات والتي يمكنها تمرير الدافع للتقلص إلى الخلايا المتصلة، وتتشابك هذه الخلايا بين الأعصاب والأوعية الدموية وحولها وهي تحمل إشارات وأكسجين إلى عضلة القلب .

عضلات القلب الهيكلية

على المستوى المجهري يتم تنظيم عضلة القلب مثل عضلات الهيكل العظمي، وكلا أنسجة العضلات مخروطية وهذا يعني أنها تظهر عصابات داكنة وخفيفة عند عرضها تحت المجهر، ويتم إنشاء هذه الفرقة من قبل “sarcomeres” منظم للغاية، والساركومير عبارة عن حزمة من ألياف البروتين التي تستجيب للإشارة والعقد، وفي كل من العضلات الهيكلية والقلب تصنع هذه الأورام اللحمية من الأكتين والميوسين وتدعمها نفس البروتينات” Tropomyosin”، وهو بروتين يلتف الأكتين ويوقف الميوسين من الارتباط به، وتروبونين هو بروتين يحافظ على تروبوميوسين في مكانه حتى يتم تلقي إشارة إلى العقد، وهذه البروتينات هي نفسها في كل من العضلات الهيكلية والقلب .

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وظيفة عضلات القلب

كما هو الحال في العضلات والهيكل العظمي، العضلات تعطي إشارات للعمل، ولكن مع العضلات الهيكلية تأتي هذه الإشارة عادة من الجهاز العصبي الجسدي أو التطوعي، ويتم التحكم في عضلة القلب عن طريق الجهاز العصبي المستقل، وتعمل الخلايا الموجودة في دماغك والخلايا المدمجة في قلبك على إطلاق نبضات عصبية جيدة التوقيت تشير إلى انقباض خلايا القلب في النمط الصحيح، وعلى الرغم من اختلاف مصدر الإشارات، فإن استقبال الإشارة وبقية الانكماش متشابهان للغاية .

وتعمل إمكانات الفعل أو الدافع العصبي على سطح الخلية على تحفيز عضوي متخصص لإطلاق أيونات الكالسيوم (Ca2 +) ، ويطلق على هذا العضو العضوي شبكي الساركوبلازم وهو مشتق من الشبكة الإندوبلازمية الموجودة في خلية عامة، وتؤثر أيونات Ca2 + المنبعثة في السيتوبلازم على تروبونين البروتين، مما يؤدي إلى إطلاق تروبوموسين، ثم استخدم الميوسين الطاقة المخزنة في جزيئات للسير على طول خيوط الأكتين وتقصير طول كل قسيم عضلي، وعندما يختفي الدافع يتم إعادة امتصاص Ca2 + بسرعة في الشبكة الساركوبلازمية، ويعيد التروبونين التروبوموسين وتخرج خلايا العضلات القلبية، وهذه العملية العامة تحدث في كل مرة ينبض قلبك .

خلايا عضلات القلب

بما أن جميع خلايا العضلات تعمل في انسجام تام يمكن ممارسة القوة في غرف القلب، ويتم وضع أوراق عضلة القلب بحيث يتم تشغيلها بشكل عمودي على بعضها البعض، وهذا يخلق تأثير أنه عندما تنقبض القلب فإنها تفعل ذلك في اتجاهات متعددة، وتتقلص البطينات والأذينين من القلب من أعلى إلى أسفل ومن جانب إلى آخر حيث تتقلص ألياف العضلات متعددة الطبقات، وهذا ينتج قوة ضخ قوية ولف في البطينين مما يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم .

يساعد مخطط صدى القلب الإجهادي على اكتشاف تشوهات في وظيفة جدار جدار القلب، وقد يطلب من المريض ممارسة الرياضة إما بالسير على جهاز المشي أو ركوب دراجة التمرين، ويتم إجراء مخطط صدى القلب قبل التمرين كخط أساسي للكشف عن صحة القلب .

مرض تصلب الشرايين

قد لا تتلقى عضلة القلب كمية كافية من الدم أثناء التمرين، وخلال تخطيط صدى القلب قد لا تضغط مناطق عضلة القلب التي لا تتلقى ما يكفي من تدفق الدم، وكذلك الأجزاء الأخرى من القلب ويبدو أنها تعاني من خلل في الحركة، ويمكن أن يشير هذا بشكل غير مباشر إلى تضيق أو تضيق الشرايين التاجية، ويمكن أن يسبب هذا ألم في الصدر (الذبحة الصدرية)، وضيق في التنفس أو قد لا تظهر عليك أي أعراض .