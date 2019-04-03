شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر: «المعسل» يرفع الضغط ونبضات القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التدخين والمعسل على الصحة. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن رأس المعسل الواحد يرفع الضغط بمتوسط 12 ملم زئبق، ويرفع نبضات القلب حوالي 14 نبضة/دقيقة، وكذلك يزيد نسبة أول أكسيد الكربون بالدم 10 أضعاف.

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