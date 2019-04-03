شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن الهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهالات السوداء واحدة من المشاكل المزعجة التى تعانى منها البشرة، وهى عبارة عن اسمرار شديد تحت العين، وتعتبر أيضا من أبرز المشاكل التى تزعج النساء لأنها تعوق جمال البشرة.

وضمن سلسلة موضوع س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الهالات السوداء تحت العين وفقا لما ذكره موقع healthline



الهالات

س: ما هى أسباب الهالات السوداء؟

ج:

1:التعب والإرهاق الشديد من أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين.

2:النوم المفرط أو قلة النوم.

3:قد يكون ذلك لأسباب وراثية.

4: تمدد الأوعية الدموية.

5:سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الصحية.

6: التقدم فى العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالهالات السوداء.

7:إجهاد العين والتواصل المستمر أمام شاشات التليفزيون.

8: التدخين.

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9: تناول المشروبات الكحولية.

10: التعرض الشديد لأشعة الشمس الضارة.



هالات سوداء

س: ما هى الطرق الطبيعية لعلاج الهالات السوداء؟

ج: هناك العديد من الطرق الطبيعية لعلاج الهالات السوداء ومنها:

1: استخدام شرائح الخيار تحت العين قبل النوم.

2: الاهتمام بوضع مياه الورد على البشرة يوميا.

3: وضع شرائح البطاطس تحت العين لمدة ربع ساعة.

4:استخدام كمادات الشاى الباردة.

س: ما هى العلاجات الطبية للهالات السوداء؟

1: استخدام التقشير الكيميائى.

2:استخدام جراحات الليزر.

3: الوشم الطبى لحقن الصباغ فى المناطق الجلدية الرقيقة.