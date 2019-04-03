شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: الضغوط النفسية تسبب زيادة الوزن.. وهكذا تقاومها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في المسرطنات؛ إن تعرض الإنسان للضغوط النفسية يتسبب في زيادة وزنه.

وأوضح أن التفسيرات العلمية لذلك الأمر، أنه عند التعرض للضغوط يبدأ الجسم في إفراز هرمون “الكورتيزول” بمعدل أعلى.

ونصح “الخضيري”، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، مَن يعانون من الضغوط النفسية بضرورة مقاومتها عن طريق ممارسة أنواع الرياضة المختلفة وتغيير نمط الحياة.