تطور الجنين في أسابيع الحمل الأولي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثناء الحمل تحدث لك العديد من التغييرات الهرمونية والجسدية الواضحة، وتظهر لديك أعراض الحمل من غثيان وأرق وإرهاق خاصة في الأسابيع الأولى من الحمل، بالطبع يتطور الجنين في أسابيع الحمل الأولى بشكل كبير على الرغم من عدم وضوح هذه التغيرات عليك خارجياً.

هنا نتابع معك تطور الجنين في الأسابيع الخمسة الأولى من الحمل:

تطور الجنين:

- خلال أول أسبوعين من الحمل لا يكون طفلك قد تشكل بعد، ولكن يتخذ جسمك العديد من التغيرات التي تؤهله لمهمته خلال الشهور القادمة، وبمجرد حدوث الإخصاب يطلق على طفلك مصطلح علمي يسمى الجنين والذي يحتوي على 150 خلية، يبلغ حجم الجنين في هذه الفترة بما يقدر بطول 0.1 مم – 0.2 مم وينمو بسرعة.

عندما تنقسم هذه الخلايا بسرعة تزرع نفسها في بطانة الرحم حيث تحصل على ما تحتاجه من غذاء عن طريق الإمدادات الدموية من بطانة الرحم الداخلية.

- خلال الأسبوع الرابع من الحمل يتكون الجنين من طبقتين، يتطور الكيس الأمنيوسي خلال الأسبوع الرابع من الحمل أيضا؛ الكيس الأمنيوسي يمتلئ بالسائل الأمنيوسي الذي يحمي الجنين، كما ينتج الدم ويساعد على تغذية الجنين حتى تتطور المشيمة.

- في نهاية الأسبوع الرابع من الحمل يبلغ طول الجنين 0.4 مم، في هذا الأسبوع ينبض قلب طفلك ويبدأ بضخ الدم وتبدأ الأعضاء الحيوية لطفلك في التطور والنمو، في نهاية هذا الأسبوع تذهبين لزيارة طبيبك النسائي حيث تحصلين على فرصة رؤية جنينك وسماع دقات قلبه، ستنتابك الحماسة بالتأكيد.

- بالنسبة للأسبوع الخامس من الحمل يبدأ طفلك في التطور بوتيرة سريعة للغاية، تبدأ الأعضاء الحيوية في النمو ويتطور القلب والجهاز العصبي بشكل أكبر، تتطور المشيمة ومن خلالها الحبل السري والذي يتلقى طفلك الغذاء منه، كما تبدأ العيون والأنف والفم والأذنان والأصابع وأصابع القدم في التبلور مع هيكل طفلك العظمي.

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الأسبوع الخامس من الحمل أسبوع مهم حيث تجري التطورات الحاسمة في هذا الوقت، ويكون طفلك صغيرا جدا في هذه المرحلة وقد يصل طوله إلى ما بين 2 – 5 مم.

نصائحنا لك هذه الفترة:

- حافظي على القيام بتمارينك الرياضية وتناولي الطعام الصحي وخاصة الذي يحتوي على حمض الفوليك.

- تابعي حملك مع طبيب نسائي جيد ولا تترددي في الاستفسار حول أي شئ ترغبين به.

- خذي قسطا من الراحة وتجنبي القيام بالأعمال التي من شأنها الضغط على عضلات بطنك أو ممارسة الرياضة العنيفة.

- تناولي فيتاميناتك والكالسيوم وجرعات الحديد في الوقت المناسب الذي يخبرك به طبيبك.