شكرا لقرائتكم خبر عن سبعيني يفاجئ طبيباً بـ«شباب قلبه».. ويكشف السر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى الدكتور صالح الغامدي، استشاري القلب؛ تفاصيل مراجعته لأحد المرضى المسنين، حيث ذكر أنه فوجئ بعد تصوير قلبه من أنه لا يظهر علامات التقدم في العمر المتوقعة.

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وقال الغامدي، في تغريدة بحسابه على تويتر، إنه عندما سأل المريض عن الرياضة اتضح أنه بدأ يمارسها منذ 10 سنوات فقط، أي في عمر الستين.

وأضاف أن المريض السبعيني أخبره أنه نادم جداً على تأخره في ممارسة الرياضة!، بدوره نصح الدكتور الغامدي متابعيه بالبدء في الرياضة فور “حتى لو كنت في الخمسينات والستينات” من العمر.