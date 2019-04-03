شكرا لقرائتكم خبر عن سبعيني يفاجئ طبيباً بـ«شباب قلبه».. ويكشف السر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى الدكتور صالح الغامدي، استشاري القلب؛ تفاصيل مراجعته لأحد المرضى المسنين، حيث ذكر أنه فوجئ بعد تصوير قلبه من أنه لا يظهر علامات التقدم في العمر المتوقعة.
وقال الغامدي، في تغريدة بحسابه على تويتر، إنه عندما سأل المريض عن الرياضة اتضح أنه بدأ يمارسها منذ 10 سنوات فقط، أي في عمر الستين.
وأضاف أن المريض السبعيني أخبره أنه نادم جداً على تأخره في ممارسة الرياضة!، بدوره نصح الدكتور الغامدي متابعيه بالبدء في الرياضة فور “حتى لو كنت في الخمسينات والستينات” من العمر.
كانت هذه تفاصيل خبر سبعيني يفاجئ طبيباً بـ«شباب قلبه».. ويكشف السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.