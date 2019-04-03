اختبار دم بسيط يتنبأ بتسمم الحمل أسرع بيومين من الطرق التقليدية.. اكتشفيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف باحثون عن اختبار دم بسيط يمكنه التنبؤ بتسمم الحمل بدقة وبسرعة؛ ما يساهم في إنقاذ حياة العديد من الحوامل.
أوضح مجموعة من علماء "كلية كينجز لندن"، أن الاختبار الذي يستغرق 15 دقيقة فقط، يتميز بأنه أسرع بيومين من الطرق التقليدية؛ ما يؤدي إلى انخفاض المضاعفات الوخيمة بنسبة 68%، وتشمل تلك المضاعفات السكتات الدماغية والنوبات القلبية للحوامل.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الخبراء من خلال صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن اختبار الدم PIGF يتميز أيضًا بدقته التي تبلغ 95%.
في بعض الأحيان، يصعب رصد تسمم الحمل؛ لأن أعراضه تتشابه كثيرًا مع أعراض الحمل التقليدية، مثل ارتفاع ضغط الدم وتورم القدمين والصداع والغثيان أيضًا، إلا أنه عادة ما يستغرق الفحص التقليدي لتسمم الحمل فترة طويلة إلى حد ما، تبلغ في المتوسط 4 أيام، بما في ذلك قضاء الحامل 24-36 ساعة تحت الملاحظة في المستشفى.
وأظهرت الدراسة التي شملت 1035 سيدة حاملا يُشتبه بإصابتهن بتسمم الحمل، أن اختبار الدم PIGF، الذي يعتمد على رصد انتشار المواد الكيميائية من المشيمة إلى الدم، يمكنه رصد تسمم الحمل خلال يومين أو حتى يوم واحد، بدلًا من 4 أيام أو أكثر.
واستنادًا إلى نتائج الدراسة، يسعى الخبراء إلى استخدام الاختبار في بريطانيا وعلى نطاق أوسع عالميًا.
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