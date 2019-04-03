ماري بيل حرب تكشفُ حقيقة تأثير حرارة المياه على خسارة الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تَظهرُ بين الحين والآخر، حِمية جديدة، تتّبعها الكثير من الفتيات، بغرض التّخلّص من الوزن الزّائد، وتحديدًا، عن طريق شُرب الماء، سواء كان باردًا، أو دافئًا، بكمية معيّنة طوال اليوم.

وتُعدّ المياه من العناصر المهمّة لجسم الانسان، لذلك تحرص المرأة دومًا، على استهلاك الكميّة المُلائمة، التي تسهِّل عمليّة الأيض، وتنظيف الجسم من مختلف الرّواسب المُتراكمة، نتيجة التّغذية غير الصحية .

وفي هذا السِّياق؛ عَرضتْ اختصاصية التّغذية في مركز بي بيوتي التّجميليّ، ماري بيل حرب، عبر فيديو "فوشيا"، أهميّة تناول المياه، كاشفة عن حقيقة تأثير حرارة المياه على خسارة الوزن .