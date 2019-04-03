شكرا لقرائتكم خبر عن «تويوتا» تتيح استغلال براءات اختراع سياراتها الهجينة مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت تويوتا موتور اليابانية، الأربعاء، إنها ستعرض الاستغلال المجاني لبراءات اختراع سياراتها الهجينة حتى 2030، سعيا منها لتوسعة استخدام التكنولوجيا المنخفضة الانبعاثات، رغم تحول الصناعة العالمية صوب السيارات الكهربائية بالكامل، حسبما ذكر موقع «رويترز».

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ويهدف التعهد الصادر من إحدى كبرى شركات صناعة السيارات في العالم بإتاحة استغلال براءات اختراعها الخاضعة للحماية المشددة إلى دفع القطاع لاستخدام السيارات الهجينة ودرء التحدي الذي تفرضه السيارات الكهربائية بالكامل.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتيح فيها تويوتا استخدام تكنولوجيا. وتقول إنها ستمنح تراخيص تخص نحو 24 ألف براءة اختراع لتقنيات مستخدمة في سيارتها بريوس، أول سيارة صديقة للبيئة يتم إنتاجها بمعدل كبير على مستوى العالم، وعرضت تزويد منافسين بمكونات من بينها محركات ومحولات كهرباء وبطاريات تُستخدم في سياراتها ذات الانبعاثات المنخفضة.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي لتويوتا،شيجيكي تيراشي، في تصريح صحفي: «نريد التطلع لما وراء إنتاج سيارات تامة الصنع»، مضيفا: «نريد المساهمة في زيادة الاستخدام (للسيارات الكهربائية) ليس فقط من خلال عرض تكنولوجيتنا على شركات أخرى لصناعات السيارات، بل كذلك مكوناتنا وأنظمتنا الحالية».