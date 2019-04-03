شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة السيارات الهجينة الكهربائية بمشاركة 10 جامعات مصرية وإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مصر مسابقة السيارات الهجينة الكهربائية خلال الفترة من4 إلى 6 إبريل المقبل بمشاركة 10 جامعات مصرية وإماراتية.

وتشهد مصر إقامة منافسات هذه المسابقة للعام الرابع على التوالى بمنتجع سوما باي بالغردقة، وهى البطولة التي تجرى فعالياتها بالعديد من دول العالم وبتنظيم من منظمة (GlobalEEE) المتخصصة في مثل هذه المسابقات على مستوى الجامعات المحلية والدولية.

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وتهدف المسابقة، التي يشارك فيها ثماني جامعات مصرية وجامعتين من دولة الإمارات العربية المتحدة، النهوض بالمستويات التكنولوجية والتعليمية بمجالات الطاقة البديلة وتطبيقاتها وخاصة بمجال وسائل الإنتقال.

من جهته يقول الدكتور نبيه بديوي، المدير التنفيذى للمنظمة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن مثل هذه المنافسات بين الجامعات سواء المحلية منها أو الدولية إنما تمثل فوزاً للجميع لما يتم اكتسابه لهؤلاء الطلبة من معلومات وتطبيقات عملية بهذا المجال الحيوى والهام للمستقبل.

وتقوم منظمة GlobalIEEE بدعم الجامعات بهذه النوعية من السيارات بشكل قياسي ولكن يسمح للطلبة في هذه الجامعات بالتطوير بمجال الإيروديناميكية والتجهيزات الإلكترونية (ودون المساس بمجموعة الطاقة الدافعة).

وتدور المسابقة بين تحدى تلك السيارات في سباقين أحدهما باستخدام الطاقة الكهربائية (المخزنة بالبطاريات)، فيما يأتى السباق الثانى باستخدام الطاقة المزدوجة الثنائية متكاملة (وقود / كهربائية).