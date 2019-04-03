المصري يكشف أن عملية بالون المعدة تسيطر على الجوع

كشف أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة الدكتور أحمد المصري عن طريقة تصغير حجم المعدة بعملية بالون المعدة.

وقال الدكتور المصري "عملية بالون المعدة تعد من أحدث الطرق التي تساعد في الحد من الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنة بعد تناول الوجبات الصغيرة لتصبح من علاجات فقدان الوزن بدون جراحة".

وأضاف الاستشاري "عملية بالون المعدة يتم إجراؤها من خلال إدخال بالون ناعم عن طريق الفم بإستخدام المنظار، ثم يتم ملء البالون بمحلول ملحي لكي يشغل مساحة داخل المعدة، ويتبقى مساحة صغيرة في المعدة لتناول الطعام أو الشراب، وبالتالي يقلل من الشعور بالجوع ويتم تصميم بالون المعدة لكي يكون حل مؤقت لفقدان الوزن وعادة ما يتم إزالته بعد مرور ستة أشهر".

وأضاف "إن عملية بالون المعدة تناسب الأشخاص الذين يرغبوا في فقدان الوزن من 10: 30 كيلو جرام ويكون الحد الأدنى لمؤشر كتلة الجسم هو أعلى من 27 فأكثر، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ولا تناسبهم الطرق الجراحية لفقدان الوزن".

ولفت إلى أن بالون المعدة يساعد في فقدان الوزن قبل الجراحات المتعددة، وبالتالي تساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات الجراحية للمرضى الذين يعانوا من زيادة الوزن.

وأشار إلى أنه يتم إزالة بالون المعدة بنفس الطريقة التي تم إدخاله بها عن طريق المريء والفم بإستخدام المنظار، ويقوم الطبيب المختص، بإدخال القسطرة عن طريق الفم إلى المعدة لكي يتم ثقب البالون، ويتبدد، وبمجرد أن ينكمش البالون يتم إزالته.

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