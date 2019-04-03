تطوير تقنية طبية لتجميل الأنف في 5 دقائق دون جراحة

طوّر باحثون أميركيون تقنية ثورية لتجميل الأنف في غضون خمس دقائق، بدلًا من العمليات الجراحية التي قد تحدث مضاعفات صحية كبيرة. وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "B.B.C"، مساء الثلاثاء، أن باحثين من كلية "أوكسيدنتال" الطبية في مدينة لوس أنجلوس نجحوا في تطوير تقنية ثورية لتجميل الأنف في غضون خمس دقائق فقط بدلا من العمليات الجراحية.

وأفاد الموقع الإخباري أن التقنية الطبية الجديدة تعتمد على إبر مجهرية مشحونة بتيار كهربائي، باستخدام قوالب صممت بطابعة 3D، حيث توضع على الأنف تحت تأثير التخدير الموضعي، وهو ما يبعد تشوه الجسم نتيجة الندبات والجروح والغرز، وأورد أن التقنية تم اختبارها بنجاح على أرنب لتصحيح أذنيه، حيث يستعد الباحثون لاختبارها على عينة بشرية.

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ونقل الموقع الإخباري على لسان أحد الباحثين، الدكتور مايكل هيل، القول إنه بمجرد تمرير تيار كهربائي عبر الأنسجة من خلال الإبر الصغيرة، تصبح الأنسجة مرنة، يمكنك تشكيلها بأي شكل فيما بعد، وبسهولة.

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