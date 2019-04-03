شكرا لقرائتكم خبر عن قماص وبيزعل بسرعة...اعرف ازاى تتعامل مع صديقك الحساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"قمص وزعل وبكاء على طول"، هى صفات الشخصيات الحساسة التي تعتبر من أصعب الشخصيات التى يمكن التعامل معها نظرا لغضبها المستمر بسبب ودون سبب، صاحب هذه الشخصية يزيد م الخلافات بين المحيطين به ويهدر الحب وقد يصل الى الطلاق بين الأزواج والفراق بين الاصدقاء حتى لو كانت المشكلة بسيطة ولا تستدعى لذلك.



شخصية حساسة

وحسب ما ذكره موقع highlysensitiverefuge، فأن الشخصية الحساسة يجب التعامل معها بطرق مختلفة حتى لا يصل الطرفين لمشاكل وخلافات كثيرة بسبب الحساسية الزائدة ، ومن طرق التعامل مع الشخصية الحساسة

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1: ابتعد عن أسلوب العنف والتهديد لأنك بذلك تضغط على الطرف الاخر وتزيد الخلافات بينكم، ولكن انتظر حتى يهدأ الخلاف وتعاتب صديقك وتوضح وجه نظرك له.



غضب

2: تعامل مع الطرف الاخر بحب وعطف وابتعد عن الصوت العالى والصراخ، وتعامل معه كأنه طفل صغير يحتاج للرعاية والاهتمام.

3:ابتعد عن التكبر والغرور على الشخص الحساس حتى لو كنت لا تقصد ذلك ولكن شخصيته الحساسة قد تفسر ذلك، ويثير غضبه وعنفه ويبعد عنك ولا يقول لك السبب.

4:التعامل بصدق مع الشخصية الحساسة وعدم الكذب عليها مهما حصل، فذلك يزيد الخلاف بينكم.