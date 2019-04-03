فوائد العسل والقرفة في تخسيس الوزن

العسل والقرفة مكونان فعالان جدا لتخسيس الوزن وحرق الدهون، فالعسل يحتوي على مواد مضادّة للأكسدة وعلى أنزيمات ذات منفعة صحّية مختلفة على الجسم. أمّا القرفة فهي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وخفض الكولسترول. بناء على هذا ينبغي أن يكون لهذين العنصرين دور في النظام الغذائي المعتاد. إنما يجب دائماً استشارة الطبيب قبل البدء في اتباع أي طريقة فقدان الوزن.

يمكنك استخدام هذين المكوّنين بالتزامن مع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية لاستعادة معدّل الوزن المفقود، ومساعدتك في السيطرة على اشتهائك الطعام.

ليس عليك سوى تناول مزيج العسل والقرفة 4 مرات يومياً:



1- في الصباح

أن تبدئي نهارك جيّداً أمر أساسي عند الرغبة في إنقاص الوزن، لأن ذلك يحدّد مسارك لبقية اليوم. فيما عندما تبدئينه بشكل خاطئ، تكونين أكثر عرضة لتناول وجبة غداء مسمّنة، ولمتابعة أكل ما تريدين على العشاء. ولكنّ اتّباعك عادة كشرب العسل والقرفة ستساعد على ثباتك في نظامك الغذائي الصحيح.

اشربي خلطة العسل والقرفة عند الاستيقاظ، ثمّ انتظري 30 دقيقة، قبل تناول وجبة الفطور.

إنّ هذه الخطوة فعّالة لأنك بتناولك العسل والقرفة في الصباح، ستحفّزين سرعة الجهاز الهضمي، مما يعزّز عملية التمثيل الغذائي والطاقة لديك لحين وقت تناول الغداء.





2- بين وجبات الطعام

عندما يكون فقدان الوزن هدفك، تكونين أكثر عرضة لاشتهاء أطعمة معيّنة، وتتعرّضين لإغراءات ما بين وجبات الطعام، خصوصاً إذا كنت في مكان عملك وتتناولين مثل زملائك من الوجبات السريعة غير الصحّية.

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هنا يمكن للقرفة أن تساعد في التقليل من شهيتك، ما يسهّل عليك الانتقال من وجبة إلى أخرى دون الحاجة لأكل وجبة خفيفة.

وقد تبيّن أنّ القرفة تساعد على خفض مستويات السكّر في الدم، مما سيعزّز بقائك في حالة تأهّب وتركيز طوال اليوم، وتجنّب حالة إرهاق ما بعد الغداء الشائعة.

إنّ هذه الخطوة فعّالة لأنّ مزج العسل والليمون يمنع تناول وجبات خفيفة غير مرغوب فيها ما بين الوجبات، وهو خيار أفضل من أن تتركي نفسك تجوعين.



3- قبل التمارين القلبية

هل تعلمين أن ما تتناولينه قبل التمارين القلبيّة مهمّ أيضاً؟ خصوصاً وأنّ خلطة العسل والقرفة سيعطيك الكثير من الطاقة، ما سيحول دون شعورك بالإرهاق خلال وبعد التمرين. يمكنك كذلك ممارسة الرياضة على معدة خاوية، وعدم الأكل من 30 دقيقة إلى ساعة كاملة بعد الانتهاء من الرياضة، فهذا يساعد جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية كونه لن يركز على هضم الوجبة التالية.

إنّ هذه الخطوة فعّالة لأنّ السكر في العسل يعطيك الطاقة خلال التمرين، والقرفة تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يزيد من فعالية التمرين.



4- قبل النوم

قد يصعب انقضاء الفترة الزمنية بين تناول العشاء والنوم عند محاولة إنقاص الوزن. إذْ أنّ تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر ليلاً سيعيق أهدافك.

يمكنك شرب العسل والقرفة خلال هذه الفترة، وكونه ليس طعاماً فلن يثقل معدتك أو الجهاز الهضمي في المساء. أمّا العسل فيساعد على كبح أيّ رغبة شديدة تنتابك لتناول الطعام أو الحلويّات في وقت متأخر من الليل. والقرفة تساعد الجهاز الهضمي ليرتاح أثناء الليل.

لماذا تعتبر خطوة فعالة إنّ هذه الخطوة فعّالة لأنّها تحدّ من شهوة الأكل الشديدة ليلاً، ويحول دون جوعك طوال الليل.